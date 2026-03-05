Πάνω από 297.000 ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων.

Περισσότερες από 297.000 πράξεις επιβολής προστίμων και οφειλών αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση ασφάλισης ή την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025, όπως ανακοίνωσαν τα αρμόδια υπουργεία και η ΑΑΔΕ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην αποστολή των πρώτων ειδοποιήσεων, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων, σε όσους είχαν ήδη λάβει ειδοποιητήρια σε τρεις προηγούμενους κύκλους αλλά δεν συμμορφώθηκαν.

Αναλυτικά τα πρόστιμα

Μη ασφάλιση οχημάτων: 125.051 πράξεις

116.687 σε φυσικά πρόσωπα

8.364 σε νομικά πρόσωπα

Μη καταβολή τελών κυκλοφορίας 2025: 172.510 πράξεις

161.456 σε φυσικά πρόσωπα

11.054 σε νομικά πρόσωπα

Το συνολικό ποσό των προστίμων και οφειλών φτάνει τα 109,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 55,36 εκατ. για ανασφάλιστα οχήματα και 54,13 εκατ. για τέλη κυκλοφορίας.

Τρόποι ενημέρωσης

Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω:

SMS και email, αν έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr)

Email από την ΑΑΔΕ για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι

Συστημένη επιστολή, όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας

Η αναλυτική εικόνα για κάθε όχημα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» μέσω gov.gr ή απευθείας στο oximata.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet.

Υποβολή ένστασης

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω της ίδιας πλατφόρμας, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής είναι:

10 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση

20 εργάσιμες ημέρες αν η ενημέρωση έγινε με συστημένη επιστολή

Τα αποτελέσματα των ενστάσεων ανακοινώνονται εντός 30 εργάσιμων ημερών. Οι έλεγχοι για τέλη κυκλοφορίας γίνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΔΕ, ενώ για ανασφάλιστα οχήματα από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ.

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Η διαδικασία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Πολιτείας για νόμιμη κυκλοφορία και ασφάλεια των οχημάτων, με τη δημιουργία ενιαίου Μητρώου Οχημάτων που θα επιτρέπει ταχύτερη ταυτοποίηση των παραβατών.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών, Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.