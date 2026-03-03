Μερική αποδοχή προσφυγής εταιρείας και σημαντική μείωση των προστίμων.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ προχώρησε σε μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ομόρρυθμης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, μειώνοντας σημαντικά τα πρόστιμα που της είχαν επιβληθεί για μη έκδοση φορολογικών παραστατικών κατά τα φορολογικά έτη 2019, 2021 και 2022. Η απόφαση εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026 και αφορά πράξεις επιβολής προστίμου του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου Αττικής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο φορολογικός έλεγχος διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ των δελτίων παραγγελίας και των εκδοθέντων αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων ηλεκτρονικών αρχείων από φορολογικό μηχανισμό της εταιρείας. Οι αποκλίσεις αυτές οδήγησαν στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους άνω των 12.000 ευρώ, με εφαρμογή συντελεστή 200% λόγω νέας υποτροπής.

Η προσφεύγουσα εταιρεία αμφισβήτησε τις πράξεις, προβάλλοντας μεταξύ άλλων λόγους πλημμελούς αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής της έννοιας της υποτροπής, παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης και παραγραφής για το φορολογικό έτος 2019. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαφορές οφείλονταν σε τεχνικά σφάλματα των μηχανημάτων και όχι σε απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των ισχυρισμών, κρίνοντας ότι ο έλεγχος ήταν νόμιμος, επαρκώς αιτιολογημένος και εντός των χρονικών ορίων παραγραφής. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός ότι η ίδια η εταιρεία υπέβαλε μεταγενέστερα τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος, στις οποίες συμπεριέλαβε την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, αποδεχόμενη ουσιαστικά τις παραβάσεις.

Ωστόσο, η ΔΕΔ έκανε δεκτό ότι είχε εσφαλμένα εφαρμοστεί το ανώτατο ποσοστό προστίμου 200%, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις «νέας υποτροπής», αλλά απλής υποτροπής. Ως αποτέλεσμα, τα πρόστιμα μειώθηκαν στο 100% του αναλογούντος φόρου. Για το 2019 το πρόστιμο περιορίστηκε από 6.007,28 ευρώ σε 3.003,64 ευρώ, για το 2021 από 5.210,66 ευρώ σε 2.605,33 ευρώ, ενώ για το 2022 μειώθηκε στο ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό των 1.000 ευρώ.