Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων με περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σε ένα ενδεχόμενο σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης της αναταραχής στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να δεχθούν νέες πιέσεις, με άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει το προσεχές δεκαήμερο σε αυξήσεις της τάξης του 7% στις τιμές λιανικής, επιβαρύνοντας σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τον τομέα των μεταφορών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,88 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων ενδέχεται να ξεπεράσει τα 2,09 ευρώ. Το diesel κίνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν κοντά στο 1,68 ευρώ το λίτρο, το υγραέριο κίνησης γύρω στο 1,12 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να αγγίξει τα 1,27 ευρώ το λίτρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια.

Αυξήσεις καταγράφηκαν ήδη στις μέσες πανελλαδικές τιμές των υγρών καυσίμων χθες σε σύγκριση με την Κυριακή. Σύμφωνα με τα καθημερινά δελτία επισκόπησης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων αυξήθηκε από τα 1,752 ευρώ το λίτρο στα 1,754 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η αμόλυβδη 100 οκτανίων, η οποία διαμορφώθηκε στα 1,962 ευρώ από 1,959 ευρώ το προηγούμενο 24ωρο.

Μικρή άνοδος σημειώθηκε και στο diesel κίνησης, με τη μέση τιμή να περνά από τα 1,568 ευρώ στα 1,570 ευρώ το λίτρο. Αυξημένη εμφανίζεται επίσης η τιμή του υγραερίου κίνησης, το οποίο από 1,047 ευρώ το λίτρο το Σάββατο διαμορφώθηκε στα 1,048 ευρώ την Κυριακή, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον παρουσίασε αντίστοιχα οριακή μεταβολή, ανεβαίνοντας από τα 1,181 ευρώ στα 1,182 ευρώ το λίτρο.

Η ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων θα έχει άμεσο και απτό αντίκτυπο στο κόστος ενός απλού γεμίσματος ρεζερβουάρ για τους οδηγούς. Ενδεικτικά, σε ένα μέσο επιβατικό αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ 50 λίτρων που χρησιμοποιεί αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με τη σημερινή μέση τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο, το κόστος πλήρους ανεφοδιασμού διαμορφώνεται περίπου στα 87,5 ευρώ. Σε περίπτωση αύξησης της τάξης του 7%, με την τιμή να προσεγγίζει τα 1,88 ευρώ το λίτρο, το ίδιο γέμισμα θα κόστιζε περίπου 94 ευρώ, δηλαδή επιβάρυνση της τάξης των 6,5 ευρώ κάθε φορά.

Αντίστοιχα, για οχήματα που χρησιμοποιούν αμόλυβδη 100 οκτανίων, ένα γέμισμα 50 λίτρων με μέση τιμή κοντά στα 1,96 ευρώ κοστίζει σήμερα περίπου 98 ευρώ. Σε ένα σενάριο ανόδου της τιμής πάνω από τα 2,09 ευρώ το λίτρο, το κόστος ανεφοδιασμού θα ξεπερνούσε τα 104 ευρώ, αυξάνοντας τη δαπάνη κατά περίπου 6 ευρώ ανά γέμισμα.

Σημαντική είναι η επιβάρυνση και για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Για παράδειγμα, ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων diesel, με τη σημερινή μέση τιμή στα 1,57 ευρώ το λίτρο, κοστίζει περίπου 94 ευρώ. Αν η τιμή κινηθεί προς τα 1,68 ευρώ, το κόστος θα ανέλθει στα 101 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 7 ευρώ περισσότερα σε κάθε ανεφοδιασμό.