Χρησιμοποιώντας δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ναυτιλιακές πληροφορίες και επιβεβαιωμένα βίντεο, η ομάδα Data & Forensics του Sky News εντόπισε τα πλοία που εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στην στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Η κίνηση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει (σχεδόν) ακινησία της ναυσιπλοΐας σε αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Λίγα πλοία έχουν περάσει τις τελευταίες ημέρες, πολλά από τα οποία απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους ή συνδέονται με τους λεγόμενους «σκιώδεις στόλους», αναφέρει το SkyNews.

«Φυσικά δεν μπορούν να κλείσουν μια θαλάσσια δίοδο τέτοιου μεγέθους, ωστόσο η απειλή υπάρχει», δήλωσε ο Richard Meade, από την Lloyd's List Intelligence.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει αποδεδειγμένο ιστορικό χρήσης βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Τι περνάει τελικά από τα Στενά;

Η ομάδα συλλογής δεδομένων του Sky News επικεντρώθηκε σε 13 πλοία που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ 2 και 9 Μαρτίου (σ.σ.: στο άρθρο του SkyNews δεν αναφέρονται τα σημερινά χτυπήματα κατά πλοίων στα Στενά - το ένα ελληνόκτητο).

Ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποιούν το σύστημα εντοπισμού τους, πρακτική γνωστή ως «going dark» (σκοτείνιασμα).

Σύμφωνα με στοιχεία της IMF Portwatch, σε φυσιολογικές συνθήκες κάθε χρόνο περνούν από τα Στενά 30.000 πλοία, δηλαδή περίπου 82 την ημέρα.

Σύμφωνα με το SkyNews, από τα πλοία που εντοπίστηκαν να περνούν:

- πολλά συνδέονται με Ιράν, Κίνα ή Ρωσία

- υπάρχουν επίσης πλοία από Ελλάδα, Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη

-Πέντε πλοία που διαχειρίζεται η ελληνική ναυτιλιακή Dynacom Tankers Management διέσχισαν τα Στενά μετά την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της Kpler.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους πλοιοκτήτες να «δείξουν θάρρος» και να συνεχίσουν να πλέουν.

Οι «σκιώδεις στόλοι» κυριαρχούν

Τα δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «shadow fleet» (σκιώδους στόλου) αποτελούν την πλειονότητα των διελεύσεων από τα Στενά, σύμφωνα με τη Lloyd's List Intelligence.

Από τα 13 μεγάλα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου που πέρασαν μεταξύ 2-9 Μαρτίου, τα 8 ανήκαν στον σκιώδη στόλο.

Ένα δεξαμενόπλοιο θεωρείται μέρος του «shadow fleet» όταν μεταφέρει πετρέλαιο υπό κυρώσεις από το Ιράν, τη Ρωσία ή τη Βενεζουέλα.

Παρεμβολές στα GPS

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρατηρείται μεγάλη αύξηση παρεμβολών στα GPS στην περιοχή.

Εκατοντάδες πλοία εμφανίζονται να «πηδούν» σε διαφορετικά σημεία στον χάρτη και να συγκεντρώνονται σε μικρές περιοχές.

Η παρεμβολή στα GPS σημαίνει ότι διακόπτονται τα σήματα εντοπισμού, με αποτέλεσμα τα πλοία να στέλνουν λανθασμένες τοποθεσίες.

Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από τις παρεμβολές. Αναλυτές θεωρούν πιθανό να εμπλέκεται το Ιράν και άλλα πλοία που προσπαθούν να κρύψουν τις κινήσεις τους ή να προστατευθούν.

Πώς άλλαξε η εμπορική ναυτιλία

Το κλείσιμο των Στενών έχει επίσης παγκόσμιες επιπτώσεις στις εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές.

Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk και Mediterranean Shipping Company αντιπροσωπεύουν σχεδόν 30% της παγκόσμιας χωρητικότητας μεταφοράς containers.

Και οι δύο εταιρείες ανέστειλαν τα δρομολόγια προς τη Μέση Ανατολή.

Η Maersk δήλωσε: «Η απόφαση ελήφθη ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού και των πλοίων μας».

Δεδομένα από την MarineTraffic δείχνουν ότι το πλοίο Maersk Cincinnati άλλαξε πορεία για να αποφύγει τα Στενά.

Στις 2 Μαρτίου, το πλοίο έκανε σχεδόν αναστροφή 180 μοιρών, απομακρύνθηκε από την περιοχή και επέστρεψε τελικά στο Port of Salalah.

Στις 10 Μαρτίου κατευθύνθηκε προς τον Κόλπος του Kutch, φορτωμένο με εμπόρευμα.

Ο Richard Meade δήλωσε: «Βλέπουμε αρκετά πλοία να κάνουν αναστροφή. Πιθανότατα λαμβάνουν εντολές να εκτελέσουν άλλες αποστολές. Αυτό είναι εφικτό για τα πλοία που κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο, αλλά για όσα βρίσκονται ήδη εκεί, ουσιαστικά έχουν παγιδευτεί».

Με πληροφορίες από SkyNews