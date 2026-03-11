«Αν αυτός ο παράλογος, παράνομος και ανορθόδοξος πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο πόλεμος που μαίνεται σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής πρέπει να σταματήσει πριν παρασύρει ολόκληρη την περιοχή, με αυξανόμενο κόστος για την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει πριν γίνει μεγαλύτερος και τυλίξει ολόκληρη την περιοχή στις φλόγες», τόνισε, λέγοντας πως η Μέση Ανατολή είναι «για άλλη μια φορά τυλιγμένη στη μυρωδιά του αίματος και της πυρίτιδας».

«Αν δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, είναι απολύτως εφικτό», επέμεινε, μία ημέρα αφότου ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ουσιαστικά απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «πολύ πικρή εμπειρία από συνομιλίες με τους Αμερικανούς».

Ο πόλεμος, που ξέσπασε μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει θανάτους, εκτοπισμούς και καταστροφές, ενώ έχει αναστατώσει τις αγορές πετρελαίου και έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του.

«Αν αυτός ο παράλογος, παράνομος και ανορθόδοξος πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Από την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη έχει απαντήσει με επιθέσεις σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

Πέρα από δύο αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων στον τουρκικό εναέριο χώρο από συστήματα άμυνας του NATO μέσα σε πέντε ημέρες, η Τουρκία φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει γλιτώσει από τις επιπτώσεις.

Η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στον εφοδιασμό φυσικού αερίου ή καυσίμων και προς το παρόν δεν προβλέπει διαταραχή, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, παρά τις ανησυχίες ότι περιορισμοί στην προσφορά μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.

