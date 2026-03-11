Λίγες ώρες νωρίτερα το πλοίο Star Maria της ίδιας εταιρείας είχε καταφέρει να περάσει με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ και να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο.

Πλοίο της ναυτιλιακής εταιρείας Star Bulk Carriers, συμφερόντων του εφοπλιστή Πέτρου Παππά, επλήγη τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο των πρόσφατων επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν κατά της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ναυτιλιακές πηγές και εταιρείες ανάλυσης θαλάσσιας ασφάλειας, το φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου Star Gwyneth, χωρητικότητας περίπου 83.000 dwt και κατασκευής 2006, δέχθηκε πλήγμα από βλήμα στις 02:05 τοπική ώρα, ενώ βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, δυτικά του Στενού του Ορμούζ.

Το πλοίο φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ και ανήκει στον στόλο της Star Bulk, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και διαχειρίζεται περισσότερα από 130 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey Analytics ανέφερε ότι από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο, μεταξύ των οποίων άνοιγμα περίπου δύο μέτρων στο αμπάρι φορτίου Νο 1, ενώ ζημιές υπέστησαν και δεξαμενές έρματος. Ως αποτέλεσμα των ζημιών το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί, καθώς όλα τα μέλη του πληρώματος δηλώθηκαν ασφαλή.

Δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης πλοίων AIS έδειξαν ότι το Star Gwyneth βρισκόταν εν πλω με προορισμό το Port Rashid, δυτικά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη διέλευση άλλου πλοίου της ίδιας εταιρείας από το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, το Star Maria, χωρητικότητας 82.600 dwt και κατασκευής 2007, πέρασε την περιοχή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά την Τρίτη. Πρόκειται για ένα από τα δύο δυτικά πλοία που κατάφεραν να εξέλθουν από την περιοχή τις τελευταίες πέντε ημέρες, μαζί με δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.

Παράλληλα, ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα, όταν φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου της εταιρείας Precious Shipping με σημαία Ταϊλάνδης επλήγη ενώ προσπαθούσε να εγκαταλείψει τον Περσικό Κόλπο. Το πλοίο, που ταυτοποιήθηκε ως Mayuree Naree χωρητικότητας 30.000 dwt, χτυπήθηκε περίπου 25 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά του Khasab στο Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο κατάστρωμα.

Μέλη του πληρώματος ζήτησαν βοήθεια από τις αρχές και ξεκίνησαν διαδικασία εγκατάλειψης του πλοίου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η πυρκαγιά κατασβέστηκε αργότερα.

Τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, μετά από περίοδο σχετικής ύφεσης, καθώς νωρίτερα την Τετάρτη αναφέρθηκαν ζημιές και σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων περίπου 25 ναυτικά μίλια ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

