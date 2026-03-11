Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης στον απόηχο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Έκτακτα μέτρα «για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας» ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προωθείται άμεσα και αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι το βράδυ, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας εν μέσω διεθνών αναταράξεων. Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια, με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και εντατικοποίηση των ελέγχων.

Χατζηδάκης: Δεν υφίσταται θέμα επάρκειας

«Η κυβέρνηση κινείται με τη δέουσα σοβαρότητα και ταχύτητα, τόσο στην οικονομία όσο και στην εξωτερική πολιτική. Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας του εφοδιασμού, σε όλα τα επίπεδα, αλλά και σε σχέση με την ενέργεια», τόνισε αρχικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θα δράσουμε όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη της κρίσης και ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας», πρόσθεσε.

«Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποίηση την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων αισχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του. Λαμβάνουμε υπόψη το περιθώριο κέρδους που προϋπήρχε και θέλουμε να διατηρηθεί το ίδιο».

Τα μέτρα θα έχουν άμεση εφαμρογή, υπγράμμισε.

Παπασταύρου: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδος μέχρι τον Ιούνιο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και αβεβαιότητα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Όπως ανακοίνωσε, με την έναρξη ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου θεσπίζεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα, προκειμένου να αποτραπεί η αθέμιτη κερδοφορία. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο για βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ τα πρατήρια δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή προς τους καταναλωτές.

Παράλληλα προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές, όπου λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς μπορεί να οριστούν διαφορετικά όρια με υπουργική απόφαση. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα διαθέτει αυξημένη ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείωσε ακόμη ότι προχωρά η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ενώ ενισχυμένη είναι και η συμβολή των υδροηλεκτρικών λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Επόμενο βήμα, όπως είπε, αποτελεί η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Θεοδωρικάκος: Πλαφόν κέρδους και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στα βασικά είδη. Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους, πραγματοποιώντας περίπου 1.500 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.

Στο πλαίσιο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλεται επίσης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα. Σύμφωνα με τον υπουργό, από την έναρξη ισχύος του μέτρου κανένα προϊόν δεν θα μπορεί να πωλείται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων. «Είναι ένα αυστηρό μέτρο, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την επιχειρηματικότητα να επιδείξει κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών.

