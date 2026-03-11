Το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στον Σταυρό του Νότου το Σάββατο 21 Μαρτίου και μας καλεί όλους σε μια τελευταία μουσική βραδιά.

Παρέα με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσει τα τραγούδια της πρώτης προσωπικής του δουλειάς με τίτλο «Τα Μαύρα», τραγούδια αγαπημένων του τραγουδοποιών καθώς και κάποια ακυκλοφόρητα.

Στο τραγούδι η Ηλιάνα Πασπάλα

Μαζί του οι συνεργάτες του:

Θανάσης Αρχανιώτης - Τύμπανα

Μιχάλης Ατσάλης - Ηλεκτρική κιθάρα

Δημήτρης Τσεκούρας - Ηλεκτρικό μπάσο

Δημήτρης Μπρέντας - Πνευστά

Χρήστος Ψαρομήλιγκος - Βιολί

Γιάννης Ταβουλάρης - Ηχοληψία

Προσκλήσεις

Σταυρός του Νότου Club

Προπώληση εδώ

Ώρα Έναρξης: 21:00

