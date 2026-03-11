Το πανεπιστήμιο καλεί τους φοιτητές σε επαγρύπνηση για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων.

Προειδοποίηση προς τους φοιτητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μετά από περιστατικό απάτης που σημειώθηκε στους χώρους του ιδρύματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του πανεπιστημίου. Δύο άτομα προσποιήθηκαν ότι πραγματοποιούν φιλανθρωπικό έρανο για την ενίσχυση τοξικοεξαρτημένων ατόμων, προσεγγίζοντας φοιτητές. Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν φοιτητή, από τον οποίο απέσπασαν την τραπεζική του κάρτα καθώς και το PIN. Στη συνέχεια προχώρησαν σε ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να μην παραδίδουν σε κανέναν τραπεζικές κάρτες ή προσωπικά στοιχεία, όπως PIN ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Παράλληλα, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί παρόμοια περιστατικά ή ύποπτη δραστηριότητα, καλείται να ενημερώσει άμεσα τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Την 10/03/2026, στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δύο άτομα, προσποιούμενα ότι πραγματοποιούν έρανο για την ενίσχυση τοξικοεξαρτημένων ατόμων, εξαπάτησαν φοιτητή και απέσπασαν την τραπεζική του κάρτα καθώς και το PIN, προχωρώντας στη συνέχεια σε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του. Παρακαλούνται όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να μην παραδίδουν σε κανένα την κάρτα ή προσωπικά στοιχεία (PIN κ.λπ.). Σε περίπτωση παρόμοιου περιστατικού, παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου.»

