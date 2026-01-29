Οι πρυτάνεις προειδοποιούν για τον κίνδυνο ερήμωσης των Πανεπιστημίων, με εφαρμοσμένες πολιτικές διαχειρίσης του προβλήματος να μην διαφαίνονται στον ορίζοντα.

Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των Πανεπιστημίων προκαλεί η δημογραφική κατάρρευση της χώρας, όπως αναδείχθηκε μέσα από τις εργασίες της Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στην Αγριά.

Οι αριθμοί είναι δραματικοί καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν ενώ το 2010 στην Α’ Δημοτικού είχαν εγγραφεί περίπου 115.000 παιδιά, για το 2025 αναμένεται μόλις 71.181, δηλαδή 45.000 λιγότερα σε 15 χρόνια. Η συνολική απώλεια νέων φτάνει τις 330.000 εγγραφές, που μεταφράζεται σε ένα «χαμένο ανθρώπινο δυναμικό» για τα Πανεπιστήμια.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, προειδοποιεί για επικείμενο «αρμαγεδώνα»: «Εάν δεν αλλάξει κάτι, σε 17 χρόνια θα έχουμε 35.000 υποψηφίους για 70.000 θέσεις. Πανεπιστήμια θα ερημώσουν και θα βρεθούμε μπροστά σε φαινόμενα κλεισίματος Σχολών» τονίζεται από το gegonota.news.gr.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης, τονίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού στρατηγικών και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτρης Παπαγεωργίου, υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνοποίησης των ελληνικών Πανεπιστημίων για την προσέλκυση ξένων φοιτητών.

Η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρυσή Λασπίδου, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωτερικής επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια, ώστε οι νέοι επιστήμονες να παραμένουν στη χώρα και να μην αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν επίσης θέματα χρηματοδότησης, ελλείψεων διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και η χρήση ψηφιακών εργαλείων και ΑΙ για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι προτάσεις θα τεθούν προς την πολιτική ηγεσία, με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Πανεπιστημίων.