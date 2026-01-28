«Οι διώξεις των συναδέλφων δε θα περάσουν. Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε!» δηλώνει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, ποιοι μαθητές θα σχολάσουν νωρίτερα.

Τα πάνω κάτω φέρνει στον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών 2026 στα σχολεία η απόφαση των εκπαιδευτικών να προχωρήσουν σε τρίωρη στάση εργασίας ανήμερα της εορτής και στάση εργασίας από το Ολοήμερο την προσεχή Παρασκευή 30 Ιανουαρίου για να συμπαρασταθούν στους διωκόμενους συναδέλφους τους που έχουν κληθεί σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο των τελευταίων ετών, η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών πλέον τιμάται με ανοιχτά σχολεία και δίωρο αφιέρωμα στο έργο και την προσφορά του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου στα Γράμματα και την παιδεία εν γένει. Με την φετινή του εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ρητά ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, με τους μαθητές να προσέρχονται στις τάξεις με τσάντες. Παράλληλα οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας καλούνται να προχωρήσουν στην διεξαγωγή δίωρων εκδηλώσεων που αναδεικνύουν την προσφορά των Τριών Ιεραρχών ενώ πολλά σχολεία αναμένεται να προγραμματίσουν εκκλησιασμό τις πρώτες ώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 30η Γενάρη θεωρείται μια τυπική σχολική μέρα ως εκ τούτου η παρουσία των μαθητών στις αφιερωματικές εκδηλώσεις και στις τάξεις είναι υποχρεωτική και τηρείται κανονικά απουσιολόγιο

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΔΟΕ, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προχωρούν σε τρίωρη στάση εργασίας (11:00-14:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) ώστε να βρεθούν στη Τρίπολη και να στηρίξουν σύσσωμα τους εκπαιδευτικούς που καλούνται σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου για το «αδίκημα» συμμετοχής στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή σημειώνουν.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης διαμηνύει ότι «στηρίζουμε σε όλα τα επίπεδα τις διωκόμενες συναδέλφους και θα βρεθεί στο πλευρό τους σε κάθε σε κάθε φάση και με όλα τα μέσα. Η δικαίωση των τριών εκπαιδευτικών της Λακωνίας, όπως και των τριών εκπαιδευτικών στo Ηράκλειο, που αποτελούν τις πρώτες -από τις χιλιάδες περιπτώσεις διώξεων- που έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται στα Πειθαρχικά, θα αποτελέσει δικαίωση όλων μας. Οι διώξεις δε θα περάσουν. Απαιτούμε και διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε!»

Δεδομένου ότι οι δύο πρώτες ώρες του σχολικού προγράμματος της προσεχούς Παρασκευής θα είναι αφιερωμένες στους Τρεις Ιεράρχες αλλαγές και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων αναμένεται για τις τάξεις που οι δασκαλοι θα συμμετάσχουν στην 3ωρη στάση εργασίας (11:00 -14:00) και εν συνεχεία επηρεάζεται και η λειτουργία του Ολοήμερο από την στάση εργασίας από τις 14:00 έως 17:30. Οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη στάση εργασίας οπότε ενδεχομένως να υπάρξει και πρόωρο σχόλασμα. Όσον αφορά το Ολοήμερο, υπάρχει το ενδεχόμενο μερικής ή πλήρους αναστολής λειτουργίας, εφόσον στη στάση εργασίας συμμετάσχει ο/η υπεύθυνος/η του προγράμματος οπότε και σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές θα αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο.