Τα σχολεία της Σαντορίνης θα είναι κλειστά στις 5 Μαΐου για τον εορτασμό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πολιούχου του νησιού.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σαντορίνης γνωστοποιεί ότι από τη φετινή χρονιά θα γιορταστεί για πρώτη φορά η επίσημη αργία του νησιού που σηματοδοτεί μεταξύ άλλων και κλειστά σχολεία γεγονός που θα χαροποιήσει την μαθητική κοινότητα.

Ειδικότερα, εφεξής η 5η Μαΐου καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα αργίας για τη Σαντορίνη. Όπως γνωστοποιήθηκε από πλευράς Δήμου σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 81/2025, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160/Α/18-09-2025, η 5η Μαΐου καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα αργίας για τη Σαντορίνη, στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πολιούχου του νησιού. Η ανωτέρω απόφαση βασίστηκε σε σχετική εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα καθιέρωσης της ημέρας αργίας το 2024, καθώς και στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. «Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα η 5η Μαΐου του τρέχοντος έτους να αποτελεί την πρώτη επίσημη ημέρα αργίας για τη Σαντορίνη».

Η ανακοίνωση του Δήμου Σαντορίνης

{https://www.facebook.com/santorinimunicipality/posts/pfbid0hBA8T1fdzEEoaBzcRYGo95UZR3JaFjada3odW2h9Rnay5R16Dc2ecwDWvoUz8nTCl}