Η 27η Ιανουαρίου αφιερώνεται σε δράσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος σε όλα τα σχολεία

Αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Το φετινό θέμα είναι: «Το Ολοκαύτωμα στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων», ενώ οι μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου μπορούν να συμμετάσχουν και σε μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο.Οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να οργανώσουν δράσεις όπως συζητήσεις και διαδραστικά μαθήματα, προβολές ιστορικών ντοκιμαντέρ και φωτογραφιών, ψηφιακές εκθέσεις καθώς και ανάγνωση κειμένων και μαρτυριών Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα, να κατανοήσουν τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από αυτά και να συζητήσουν για ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ρητορική μίσους, ενισχύοντας τη μνήμη και την κοινωνική ευαισθησία. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ μέσα από αυτά τα αφιερώματα αναστοχασμού, καλλιεργούνται στους μαθητές οι αξίες του σεβασμού, της δημοκρατίας και της ενεργού υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύοντας τη συλλογική ευθύνη για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d7dwloqec3a1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε την εγκύκλιο