Το έργο αναδεικνύει την ιστορική ευθύνη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς μνήμης.

Την έναρξη της κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης εργολαβίας μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στα γραφεία της Κοινότητας, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και των πρόδρομων εργασιών.

Το έργο, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς μνήμης και ιστορικής ευθύνης σε εθνικό επίπεδο, θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, σημείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των εκτοπισμών των Εβραίων της πόλης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με τη διαρκή και ουσιαστική υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Καθοριστική για την υλοποίηση του έργου υπήρξε η συμβολή των δωρητών, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Κυβέρνηση, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Tavma Foundation και το Genesis Prize Foundation μέσω της δωρεάς του Άλμπερτ Μπουρλά, των οποίων η στήριξη συνέβαλε αποφασιστικά στην ωρίμανση και την πρόοδο του έργου.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του Μουσείου φέρει την υπογραφή των γραφείων EKA Efrat Kowalsky Architects από το Ισραήλ, HvB Heide von Beckerath από τη Γερμανία και Μακρίδης και Συνεργάτες από την Ελλάδα, σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα μελετητών. Τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη έχουν αναλάβει το διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο Atelier Brückner και η Ανδρομάχη Γκαζή, ενώ τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η ένωση εταιρειών Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Hill International.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε τη σημερινή υπογραφή ως το πέρασμα από τον σχεδιασμό στην πράξη, υπογραμμίζοντας ότι το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος αποτελεί εθνικό έργο μνήμης και ευθύνης που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος και CEO της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, τόνισε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει το έργο με πλήρη επίγνωση της ιστορικής και κοινωνικής του βαρύτητας, σημειώνοντας πως η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει σύντομα έναν σύγχρονο φάρο μνήμης και πολιτισμού. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη, καθώς και όλους τους φορείς και δωρητές που συνέβαλαν στην υλοποίηση ενός έργου εθνικής σημασίας, δεσμευόμενος για την έγκαιρη και υποδειγματική ολοκλήρωσή του.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε περίπου δύο έτη, ενώ το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνή πόλο μνήμης, εκπαίδευσης και έρευνας, με σημαντικά οφέλη για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των ιδρυτικών δωρητών, με την παρουσία του Παναγιώτη Πικραμμένου εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Mark Strohmenger από το Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και της Ελένης Αγουρίδη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.