Ως ιδρυτικό μέλος συμμετέχει η ΔΕΗ στη «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» (Coalition for Sustainable Procurement) του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, που στόχο έχει την ανάδειξη των προμηθειών ως κεντρικό μοχλό για την προώθηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις.

Η νέα διεθνής πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας μία διεθνή συνεργασία μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων, φορέων και κρατών για την προώθηση βιώσιμων, διαφανών και υπεύθυνων αλυσίδων προμηθειών.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση στη διαμόρφωση ενιαίων, διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές προμήθειες

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και υπεύθυνες αλυσίδες προμηθειών.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει την ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, όπως τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Εταιρικής Βιωσιμότητας (ESRS), την ανάπτυξη κοινών εργαλείων αξιολόγησης ESG κινδύνων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ομοιόμορφου πλαισίου καλών πρακτικών, γνώσης και δεξιοτήτων.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στη νέα διεθνή πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο των λειτουργιών και των συνεργασιών της. Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά σε δράσεις που προωθούν την υπεύθυνη εταιρική λειτουργία, τη διαφάνεια και τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας (CSV) για την Κοινωνία, την Οικονομία και το Περιβάλλον.