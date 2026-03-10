«Το επιτελικό κράτος στα καλύτερά του! Είναι αυτονόητο πως το υπουργείο Υγείας οφείλει να δώσει άμεσα όλες τις απαιτούμενες εξηγήσεις, όπως φυσικά και το Μέγαρο Μαξίμου.»

Ερωτήματα για τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων που αφορούν προγράμματα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το δημοσίευμα αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 69 εκατομμύρια ευρώ από το υπουργείο Υγείας προς τη UNICEF, με υπογραφή της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη. Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρότι έχει εκταμιευθεί το σύνολο του ποσού, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τη διάθεση των χρημάτων, ενώ δεν έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά δεδομένα για τους στόχους των προγραμμάτων ούτε για το αν αυτοί επιτεύχθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι οι εκταμιεύσεις φέρονται να έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για υπόθεση που «έχει οσμή σκανδάλου» και καλεί το υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις, ενώ ζητά απαντήσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τη διαχείριση των συγκεκριμένων κονδυλίων.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις της εφημερίδας Δημοκρατία αναφορικά με χρηματοδοτήσεις για προγράμματα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας, που υπερβαίνουν τα 69 εκατομμύρια ευρώ, από το υπουργείο Υγείας προς τη UNICEF, με υπογραφή της αν. υπουργού Ειρ. Αγαπηδάκη, εγείρουν πολλά ερωτηματικά. Καταρχάς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ έχει εκταμιευθεί το σύνολο του ποσού, δεν υπάρχουν στοιχεία για το πού πήγαν τα χρήματα αυτά. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε για τους στόχους των προγραμμάτων ούτε και για το αν και κατά πόσο επιτεύχθηκαν αυτοί, παρ’ όλο που οι εκταμιεύσεις ξεκίνησαν ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει οσμή σκανδάλου. Το επιτελικό κράτος στα καλύτερά του! Είναι αυτονόητο πως το υπουργείο Υγείας οφείλει να δώσει άμεσα όλες τις απαιτούμενες εξηγήσεις, όπως φυσικά και το Μέγαρο Μαξίμου.