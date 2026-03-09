Γιατί η ΝΔ δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόβλεψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει θα περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, καθώς τα περισσότερα στελέχη του θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Εκτίμησε, μάλιστα, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει περισσότερες πιθανότητες να βγει δεύτερο κόμμα, καθώς περισσότερο θα βλάψει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ανέφερε επίσης πως το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά με τον Ανδρουλάκη αυτό δεν μπορεί να γίνει, ενώ με τον Χάρη Δούκα θα είναι ακόμα χειρότερα.

Για να δούμε πόσες προβλέψεις του υπουργού Υγείας θα επαληθευτούν...

Τ.Τε.