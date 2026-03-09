Ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο συνταξιούχος γυναικολόγος της Πάτρας που κατηγορείται για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού. Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος σύμφωνα με το tempo24news.gr. Ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε. Ο κατηγορούμενος γιατρός σύμφωνα με τον δικηγόρο του, φέρεται να έχει παραδεχθεί την κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησαν σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του, εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στις οποίες απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία είναι συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και πρόκειται για τα εγγόνια του. Ο ίδιος πάντως φαίνεται να ισχυρίζεται ότι τα εγγόνια του δεν είναι γυμνά και μάλιστα στις φωτογραφίες είναι και άλλα πρόσωπα από την οικογένειά του.

