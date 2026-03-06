O νεαρός φοιτητής έκοψε τις φλέβες του και εν συνεχεία κάλεσε το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια.

Απόπειρα αυτοκτονίας σημειώθηκε στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, προκαλώντας αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, 25χρονος φοιτητής έκοψε τις φλέβες του μέσα στον χώρο της εστίας. Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια.

Ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Κατά πληροφορίες, ο νεαρός είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του και πριν από περίπου 20 ημέρες, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.