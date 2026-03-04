O 20χρονος βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από το κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Σοκαρισμένη είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την είδηση για τον εντοπισμό νεκρού 20χρονου φοιτητή εντός της Πανεπιστημιούπολης, τις πρώτες πρωινές ώρες. Από την προανάκριση προκύπτει ότι ο νεαρός ανέβηκε σε όροφο κτιρίου από την εξωτερική σκάλα και βρέθηκε στο κενό.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, συγκλίνουν στο σενάριο της αυτοχειρίας. Ο νεαρός, καταγόμενος από την Κεφαλονιά, σπούδαζε στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και διέμενε σε μισθωμένη κατοικία στην πόλη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο φοιτητής εντοπίστηκε από φύλακα του ιδρύματος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατό να του παρασχεθεί βοήθεια. Κατά τις πρώτες πληροφορίες της προανάκρισης, ο 20χρονος ανέβηκε σε όροφο κτιρίου μέσω εξωτερικής σκάλας και στη συνέχεια βρέθηκε στο κενό. Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ελέγχων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.