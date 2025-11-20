Πριν από λίγες ημέρες μικρό παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και το πόδι από σίδερο που προεξείχε.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτη στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.

Ένα τρίχρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες του κολυμβητήριου και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, αφού ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Το παιδί διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της parallaxi, εκείνη την ώρα στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο δεν υπήρχε γιατρός ή νοσηλευτής για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Νεαρός αθλητής που βρισκόταν στην πισίνα και αντιλήφθηκε το περιστατικό βγήκε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο εκτός από τραυματισμένο ήταν και πάρα πολύ τρομαγμένο.

Σημειώνεται πως οι γονείς πολλές φορές έχουν επισημάνει τον κίνδυνο για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στις κερκίδες, από τα κάγκελα που υπάρχουν εκεί.