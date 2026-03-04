Η Βάσω Γουλιελμάκη έκανε την παρουσιάστρια να συγκινηθεί.

Η Βάσω Γουλιελμάκη ήταν καλεσμένη στην «Super Katerina» και μεταξύ άλλων, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές με την κόρη της στο μαιευτήριο, προκαλώντας τη συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου.

«Εγώ, Κατερίνα μου, να σου ευχηθώ με έναν πόνο, να το ζήσεις όσο πιο πολύ μπορείς, είναι η καλύτερη περίοδος. Είναι ό,τι πιο όμορφο», είπε αρχικά η Βάσω Γουλιελμάκη.

«Θυμάμαι τη στιγμή που γέννησα την κόρη μου. Ακόμα έχω το υγρό αποτύπωμα από το φιλί που της έδωσα στο μέτωπο. Υπάρχουν πράγματα που σφραγίζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν υγρό το προσωπάκι της και αισθάνομαι ακόμα την υγρασία στα χείλη μου από το πρώτο φιλί που της έδωσα. Από το πρώτο φιλί που της έδωσα και μετά, δεν πήρα τα μάτια μου από πάνω της. Το δέσιμο μάνας-κόρης είναι απίστευτο πράγμα. Έχω μια πολύ ωραία σχέση και σου εύχομαι κι εσύ να έχεις ωραία σχέση με την κόρη σου. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να έχει μια γυναίκα», συμπλήρωσε η ηθοποιός, συγκινώντας την παρουσιάστρια.

«Με συγκίνησες πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ», είπε η εγκυμονούσα, η οποία δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtwxo63oikx?integrationId=40599y14juihe6ly}