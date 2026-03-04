Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Σηματοδοτεί παρακαταθήκη για την ελληνική δικαιϊκή τάξη και τις επόμενες γενιές», σχολιάζει ο Νίκος Δένδιας την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή. Για μία «ιστορική μέρα» και «νίκη της δημοκρατίας» κάνουν λόγο κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα. Η Δικαιοσύνη απέδειξε ότι κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση. H δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα κόμματος. Προσωπικά, η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειές τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δεν περιοριζόταν στη διακήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας. Επεδίωκε να την επιβάλει στην πράξη μέσω της βίας. Η πρωτοβουλία αυτή δεν υπήρξε εύκολη. Απαιτήθηκε όχι μόνο πολιτική βούληση, αλλά και υπέρβαση των επιφυλάξεων που προκαλούσε σε ορισμένους το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα. Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη ως απαραίτητο πυλώνα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Σηματοδοτεί παρακαταθήκη για την ελληνική δικαιϊκή τάξη και τις επόμενες γενιές», αναφέρει στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

ΠΑΣΟΚ: Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα

Με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ομόφωνα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα.

»Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες.

»Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα».

ΣΥΡΙΖΑ: Αγώνας ώστε ο φασισμός να μην ξανασηκώσει κεφάλι, όποια μάσκα κι αν φορέσει

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Σήμερα, 4 Μαρτίου 2026, επικυρώθηκε η οριστική καταδίκη των νεοναζί της "Χρυσής Αυγής", που χαρακτηρίζεται αμετάκλητα αυτό που πάντα ήταν: μια εγκληματική οργάνωση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα 42 "ένοχος" που ακούστηκαν κατά την εκφώνηση της απόφασης του Εφετείου κλείνουν το κεφάλαιο της δικαστικής διερεύνησης της εγκληματικής δράσης του νεοναζιστικού μορφώματος.

»Τα 42 "ένοχος¨" αποτελούν νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, των συγγενών των θυμάτων που ύψωσαν ανάστημα, των δικηγόρων που έδωσαν πολυετή αγώνα, των μαρτύρων που δεν φοβήθηκαν. Και μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα, για τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, τα δεκάδες "ανώνυμα" θύματα της ναζιστικής βίας.

»Η καταδίκη της "Χρυσής Αυγής" και σε δεύτερο βαθμό είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια "πολιτισμένη Χρυσή Αυγή" για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

»Η καταδίκη αυτή είναι νίκη του δημοκρατικού κόσμου, νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς.

»Η σημερινή μέρα είναι ταυτόχρονα και υπενθύμιση καθήκοντος στις δύσκολες εποχές που ζούμε: απαιτείται διαρκής αγώνας, σε όλα τα μέτωπα, ώστε ο φασισμός να μην ξανασηκώσει κεφάλι, όποια μάσκα κι αν φορέσει.

Κουτσούμπας: Σημαντική η απόφαση του Εφετείου

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ολοκληρώνοντας την σημερινή ομιλία του στη Βουλή, σχολίασε την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή σημειώνοντας:

«Είναι σημαντική απόφαση για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής και αντίστοιχες πρέπει να είναι οι ποινές που θα ανακοινωθούν σε λίγο. Δεν εφησυχάζουμε, όμως, αφού ο φασισμός, ο ναζισμός είναι γέννημα θρέμμα αυτού του συστήματος και επιστρατεύεται σε αυτές τις εποχές των μεγάλων ανταγωνισμών, των πολέμων, των οικονομικών κρίσεων. Ο λαός είναι αυτός που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και για το οριστικό τσάκισμά τους».

Νέα Αριστερά: Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής είναι νίκη της δημοκρατίας

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου που επιβεβαιώνει την ενοχή των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής και σε δεύτερο βαθμό αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, οι επιθέσεις σε μετανάστες εργάτες και η οργανωμένη εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης δεν μπορούν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Η δικαστική επιβεβαίωση της ενοχής των υπευθύνων αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και για όσους στάθηκαν απέναντι στον φασισμό όλα αυτά τα χρόνια», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως «η σημερινή απόφαση δεν είναι το τέλος αλλά μια σημαντική αρχή».

«Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες. Συνεχίζεται στην κοινωνία, στους χώρους δουλειάς, στην εγρήγορση όλων μας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», καταλήγει.