Ο άτυχος μαθητής βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο με το ΕΚΑΒ να τον παραλαμβάνει χωρίς τις αισθήσεις του.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η σχολική εκδρομή Γάλλων μαθητών στη χώρα μας καθώς χθες το βράδυ 15χρονος συμμαθητής τους έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Όλα συνέβησαν σε ξενοδοχείο στην «καρδιά» της Αθήνας σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού 72 λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ. Ο 15χρονος μαθητής έπεσε από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά την κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου στο σημείο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Η σορός του μαθητή διακομίσθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων.

Κινητοποίηση των αρχών για την διαλεύκανση των συνθήκων του τραγικού περιστατικού

Από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με τις γαλλικές και διερευνούν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια όλα τα γεγονότα. Η Αστυνομία συλλέγει καταθέσεις από όλους τους παριστάμενους, μεταξύ των οποίων συμμαθητές, εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι του ξενοδοχείου όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Οι αρχές δηλώνουν ότι η διερεύνηση θα συνεχιστεί σε βάθος, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να διαπιστωθεί με σαφήνεια η αλληλουχία των γεγονότων και να «φωτιστεί» κάθε πτυχή της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στο 15χρονο μαθητή.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Laurence Auer για να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού προς την οικογένεια του μαθητή και τη γαλλική εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα, η υπουργός ενημέρωσε ότι θα αποστείλει επιστολή στη Amélie Oudéa-Castéra, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της Ελλάδας, και διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές αρχές είναι στη διάθεση της γαλλικής πλευράς για την πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvik9o61661?integrationId=40599y14juihe6ly}