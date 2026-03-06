Το σκάνδαλο των υποκλοπών θα απασχολήσει για ακόμα μία φορά την Ευρωβουλή, με τη διαφορά πως αυτή τη φορά η συζήτηση θα διεξαχθεί στον απόηχο της καταδικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Στις 11 Μαρτίου αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, με αφορμή και την πρόσφατη δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Νομοθετικού Παρατηρητηρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διαδικασία με κωδικό 2026/2648(RSP) αφορά ψήφισμα για επίκαιρο θέμα με τίτλο «Κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα μετά την απόφαση του δικαστηρίου για το λογισμικό παρακολούθησης Predator». Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο πριν από τη συζήτηση και ενδεχόμενη ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην κατηγορία των «ψηφισμάτων για επίκαιρα ζητήματα», τα οποία κατατίθενται όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει ότι απαιτείται πολιτική τοποθέτηση για σημαντικά ζητήματα που αφορούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα συνδέεται με ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, την πολιτική κυβερνοασφάλειας καθώς και με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που διέπουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η συζήτηση στην ολομέλεια αναμένεται να επικεντρωθεί στις θεσμικές και πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης του λογισμικού Predator, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα σχετίζεται με τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, στην ελευθερία του Τύπου και στην προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει ψηφοφορία για την υιοθέτηση ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω του οποίου θα αποτυπωθεί η θέση του σώματος σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση των υποκλοπών.

