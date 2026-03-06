Τι φοβάται η κυβέρνηση.

Διαρκώς αυξανόμενη βαίνει η ανησυχία στην κυβέρνηση για το μέλλον της υπόθεσης των υποκλοπών. Η νέα απόφαση του ΣτΕ να αποστείλει η ΕΥΠ στην δικαιοσύνη τον φάκελο του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη που έπεσε θύμα των υποκλοπών, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό.

Η απειλή που πλανάται πάνω από το Μαξίμου είναι αν η νέα δικαστική έρευνα θα πάει σε βάθος και ποιος μπορεί να την πληρώσει στο τέλος. Διότι κανείς μπορεί να γνωρίζει από τώρα ποιος θα ανοίξει το στόμα του και ποιον θα δώσει.

Ενόψει της προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου που ζήτησε ο Ν. Ανδρουλάκης, πάντως,στο Μαξίμου προετοιμάζονται σειρά εσωτερικών συσκέψεων για να χαραχθεί η γραμμή άμυνας.

Ε.Σ.