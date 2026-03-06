Η Κάγιας φέρεται να το ζήτησε από τη Λευκωσία και πιθανόν από την Αθήνα- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Η ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου από έξι ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα είναι αξιοσημείωτο γεγονός.

Το ερώτημα που ωστόσο γεννάται είναι «γιατί διμερής και όχι θεσμική στήριξη;».

Γιατί η Λευκωσία δεν ζήτησε την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 47&2 της Συνθήκης της Λισαβόνας από τη στιγμή που η Κύπρος δέχεται επίθεση στο έδαφός της; Γιατί το άρθρο δεν ενεργοποιήθηκε αυτόματα; Ώστε το κάθε κράτος μέλος να παράσχει τη συνδρομή του ως μέλος της Ένωσης;

Οι πληροφορίες της στήλης από ανώτερες πηγές σε Αθήνα και Λευκωσία, αλλά και σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε αρχηγούς κομμάτων της Ελλάδας με τους οποίους συνομίλησε τηλεφωνικά αυτές τις ημέρες, αναφέρουν πως το να μην ζητηθεί η ενεργοποίηση του άρθρου το ζήτησε από τη Λευκωσία η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας. Η αρμόδια δηλαδή της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική. Γι΄ αυτό άλλωστε και δεν ενεργοποιήθηκε από την ίδια την ΕΕ το συγκεκριμένο άρθρο ώστε η συνδρομή στην Κύπρο να είναι θεσμική και όχι υπόθεση του κάθε κράτους μέλους. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» ωστόσο δεν κατάφεραν να πληροφορηθούν γιατί οι Βρυξέλλες δεν ήθελαν να ενεργοποιηθεί το άρθρο της αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ.

Το ερώτημα για τη μη ενεργοποίηση του του άρθρου 47&2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, πάντως, έχουν κατά χρονική σειρά θέσει τις τελευταίες ημέρες η πρώην Επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην πρεσβευτής-σύμβουλος του ΥΠΕΞ Π.Κ. Ιωακειμίδης και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακαδημαϊκός Προκόπης Παυλόπουλος.