Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά για τους πολεμικούς ανταποκριτές.

Στο δύσκολο έργο των πολεμικών ανταποκριτών και κάτω από τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται στάθηκε η Ρούλα Κορομηλά.

Η γνωστή παρουσιάστρια, με ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαίτησε σεβασμό προς το έργο των ανταποκριτών, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να διακόπτονται οι ζωντανές συνδέσεις τους και δεν τους επιτρέπεται να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

«Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας ή αλαζονείας κάποιων να μιλάνε ακατάπαυστα χωρίς να μας λένε τίποτα ουσιαστικό», έγραψε μεταξύ άλλων.

Δείτε την ανάρτηση