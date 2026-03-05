Πλήθος κόσμου απαθανάτισε την απελευθέρωση των πτηνών.

Στην απελευθέρωση 5 άγριων πτηνών στη Νάξο προχώρησε σήμερα (3/3) ο Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων «Αλκυόνη».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρία Όρνεα, ένας Φιδαετός και ένας Ήταυρος άνοιξαν τα φτερά τους και επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα άγρια πτηνά είχαν βρεθεί τραυματισμένα και αφού έλαβαν την κατάλληλη περίθαλψη από τον Σύλλογο «Αλκυόνη» και τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πέταξαν προς την ελευθερία.

Τα 5 πτηνά παρακολουθούνται με την μέθοδο της δακτυλίωσης, κατά την οποία τοποθετείται ένα μικρό μεταλλικό ή πλαστικό δαχτυλίδι στο πόδι ενός πουλιού, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται και να παρακολουθείται μετά την περίθαλψη και την απελευθέρωσή του.

{https://www.facebook.com/reel/939454395394972}

Δείτε την ανάρτηση του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου

«Κάθε απελευθέρωση είναι μια μικρή νίκη – πίσω της κρύβονται ώρες φροντίδας, υπομονή, επιμονή και η συμμετοχή πολλών ανθρώπων. Ένα αθώο πλάσμα που παλεύει να επιβιώσει σε έναν κόσμο που κυρίως εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάνει αφιλόξενο, βρέθηκε να υποφέρει κι εάν δεν είχε διασωθεί θα ήταν καταδικασμένο. Όμως αυτά τα πτηνά τα κατάφεραν, γλίτωσαν από υποσιτισμό, από πνιγμό κ.α. και τους δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και τι καλύτερο να μοιραστούμε αυτή την χαρά τόσο με τους ανθρώπους που βρήκαν κάποια από τα πτηνά, όσο και με όσους ήθελαν απλά να απολαύσουν μια τέτοια εμπειρία από κοντά και να μάθουν τις ιστορίες αυτών των μοναδικών πλασμάτων.

{https://www.facebook.com/NaxosWildlifeProtection/posts/pfbid02vGJG3XZ3UB3KrLreww96fUcorybuuKyiWEoa9ApJondxtftCzHS9tpwNMuX7xuTEl?locale=el_GR}

Στις 4 Μαρτίου τρία όρνεα, ένας φιδαετός και ένας ήταυρος επανεντάχθηκαν στην Νάξο την κατάλληλη εποχή και στο ιδανικό περιβάλλον για αυτά τα είδη.

Δύο από τα όρνεα βρέθηκαν στην Ηρακλειά και στην Μουτσούνα Νάξου αντίστοιχα, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στον σταθμό του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή τους εστάλησαν στο Κέντρο Περίθαλψης της «Αλκυόνης». Το τρίτο όρνεο βρέθηκε εξαντλημένο στην Μύκονο. Ο φιδαετος βρέθηκε στην Πάρο και χρειάστηκαν μήνες εντατικής θεραπείας στην Αλκυόνη μέχρι να μπορέσει επιτέλους να ξαναπετάξει. Ο Ήταυρος βρέθηκε στην Σαντορίνη το περασμένο φθινόπωρο και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου μας μέχρι να είναι έτοιμος να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Και τα πέντε πτηνά πέταξαν υπέροχα και τα παρατηρήσαμε μέχρι που εξαφανίστηκαν από το οπτικό μας πεδίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=78dXI4e00-A}

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του Κέντρου Περίθαλψης Αλκυόνη - Aegean Wildlife Hospital - Πάρος για την άψογη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, την ομάδα ΣΕΟ ΤΤ Ναξου που απελευθέρωσαν το πρώτο όρνεο, την Μαρία, την Κίρκη και την Καλυψώ που μας κάλεσαν όταν βρήκαν ένα όρνεο πεσμένο στην άκρη του δρόμου και το απελευθέρωσαν, την ομάδα της GreenFox - Landscape Services για την βοήθεια στην μεταφορά των ζώων, το αστυνομικό τμήμα Φιλοτίου για την υποστήριξη, το δασονομείο Νάξου, το Cyclades Preservation Fund -CPF και όλους τους φίλους που συμμετείχαν σε αυτή την όμορφη μικρή γιορτή για την άγρια ζωή της Νάξου και των Κυκλάδων».