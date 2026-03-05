Εντοπίστηκαν επίσης 53 περιπτώσεις υδροκλοπών και λοιπές παραβάσεις.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη (3/3) στα Άνω Λιόσια, σε οικισμό Ρομά κοντά στο Αμαξοστάσιο. Η επιχείρηση έγινε με την συνδρομή των υπηρεσιών του δήμου Φυλής και κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις ρευματοκλοπών και όχι μόνο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 12 άτομα για ρευματοκλοπές, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε 72 διακοπές παράνομων συνδέσεων που είχαν γίνει απευθείας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και αποξηλώθηκαν 1.650 μέτρα παράνομων καλωδίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Drone, διμοιρία ΥΑΤ, εκπαιδευμένος σκύλος, καθώς και ειδικός διαμεσολαβητής. Παράλληά, καταγράφηκαν 53 περιπτώσεις υδροκλοπής αλλά και σωρία άλλων παραβάσεων, όπως τροχαίες παραβάσεις, αυθαίρετη κατάληψη δρόμων και αδικαιολόγητη σπατάλη μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ και γενικά όσους συμμετείχαν στη δράση, εξέφρασε την πεποίθηση, ότι θα υπάρξει και συνέχεια με στόχο την ευημερία και ασφάλεια.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση

{https://youtube.com/shorts/QFtclhuB4FQ?si=xYgJnr3gy_lBbCdi}

