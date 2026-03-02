«Πειρατές της Καραϊβικής» χωρίς τον Τζακ Σπάροου του Τζόνι Ντεπ, είναι σαν φαγητό χωρίς αλάτι και αυτό η παραγωγή το γνωρίζει πολύ καλά.

Για χρόνια, μας ταλανίζει το ερώτημα αν ο Τζόνι Ντεπ θα ξαναφορέσει τα ρούχα του Τζακ Σπάροου για την έκτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής. Επιτέλους τα επίσημα στόματα άνοιξαν και αυτά που είχαν να πουν είναι καλύτερα από ό,τι θα μπορούσε να ελπίζει κανείς.

Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ έβαλε και επίσημα τα πράγματα στη θέση τους, διαψεύδοντας τις φήμες ότι η Disney προχωράει χωρίς τον αγαπημένο της καπετάνιο. Σε συνέντευξή του στο The Direct στα Producers Guild Awards, ο Μπρουκχάιμερ ήταν κατηγορηματικός σχετικά με τις προθέσεις του για την έκτη ταινία.

Όταν ρωτήθηκε απευθείας για τις φήμες που κυκλοφορούν ότι το Pirates of the Caribbean 6 θα γυριστεί χωρίς τον Τζόνι Ντεπ, ο Bruckheimer Μπρουκχάιμερ απάντησε ξεκάθαρα: «Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν είναι αλήθεια» και πρόσθεσε: «Όχι, όχι, όχι. Ο Τζόνι... αν εξαρτάται από μένα, θα συμμετέχει».

Ως παραγωγός και των πέντε προηγούμενων ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», ο Μπρουκχάιμερ είναι ένας από τους «αρχιτέκτονες» της επιτυχίας της σειράς. Όπως κανείς αντιλαμβάνεται, ο ίδιος έχει τεράστια επιρροή στο πώς θα διαμορφωθεί η επερχόμενη έκτη ταινία, ενώ η δέσμευσή του δημόσια για τη συμμετοχή του Τζόνι Ντεπ είναι ένα από τα ισχυρότερα σημάδια μέχρι στιγμής, ότι ο Τζακ Σπάροου της καρδιάς μας θα σαλπάρει ξανά.

Επιπλέον, ο χρόνος που έγινε αυτή η δήλωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Θυμίζουμε ότι μόλις τον περασμένο μήνα πληροφορίες έλεγαν ότι η επόμενη ταινία θα επικεντρωθεί στον γιο του Τζακ Σπάροου, δίνοντας ενδεχομένως τη σκυτάλη σε έναν νέο πρωταγωνιστή.

Αν και αυτό το σενάριο μπορεί όντως να ισχύει, τα σχόλια του Μπρουκχάιμερ υποδηλώνουν ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα τον αποκλεισμό του Ντεπ. Μια cameo εμφάνιση ή ένας δευτερεύων ρόλος θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ικανοποιητική γέφυρα μεταξύ της παλιάς φρουράς και των νέων χαρακτήρων.

Ωστόσο, η προθυμία του Τζόνι Ντεπ για να επιστρέψει παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά. Τον Ιούλιο του 2023, μια πηγή κοντά στον ηθοποιό δήλωσε στο People ότι «όλα είναι πιθανά» όσον αφορά την επιστροφή του στο franchise της Disney. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2025, ο ίδιος ο Μπρουκχάιμερ αποκάλυψε στο Entertainment Weekly ότι είχε συνομιλίες με τον Nτεπ σχετικά με την επιστροφή του στον ρόλο, σημειώνοντας πως πιστεύει ότι «θα το έκανε», «αν και τελικά θα εξαρτηθεί από το σενάριο».