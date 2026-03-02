«Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο», αναφέρει η Κομισιόν.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε πετρέλαιο από την πολεμική σύρραξη στην Μέση Ανατολή, αναφέρεται σε email που η Κομισιόν έστειλε προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν προβλέπουμε άμεση επίπτωση στην ασφάλεια της τροφοδοσίας σε πετρέλαιο», αναγράφεται στο email της Κομισιόν.

Παρόλα αυτά, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Επιπλέον, έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κοινοποιήσουν τις εκτιμήσεις τους για την ασφάλεια εφοδιασμού πετρελαίου έως το τέλος της ημέρας.

Η κατάσταση είναι ρευστή προς το παρόν. Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο πόσο μπορεί να διαρκέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στον παρατεταμένο αντίκτυπο στα Στενά του Ορμούζ, δεν είναι εύκολο να γίνουν προβλέψεις ή εκτιμήσεις.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν αυξημένες τις επόμενες ημέρες καθώς θα αξιολογείται ο αντίκτυπος της σύρραξης στην Μέση Ανατολή, κυρίως στις ροές του πετρελαίου μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περισσότερο του ενός πέμπτου του πετρελαίου παγκοσμίως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από investinglive.com