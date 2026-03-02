Συντρίμμια πυραύλων και πανικός αναταράσσουν την αίσθηση ηρεμίας στο Ντουμπάι μετά την επίθεση του Ιράν.

Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα ώστε ο «παράδεισος» του Ντουμπάι να μετατραπεί σε κόλαση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του, καθώς η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγινε στόχος ιρανικών επιθέσεων, σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Η εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλής προορισμός, κατέρρευσε το Σάββατο. Η επόμενη μέρα βρήκε τους δρόμους άδειους, όπως και τα ράφια των σούπερ μάρκετ και ο φόβος να πλανάται παντού...

{https://x.com/IranTimes9/status/2028149884772401515?s=20}

«Είναι ο απόλυτος εφιάλτης για το Ντουμπάι. Από ασφαλής παράδεισος πλέον αποτελεί μια ταραγμένη περιοχή», έγραψε η Cinzia Bianco, εμπειρογνώμονας για τον Περσικό Κόλπο στο European Council on Foreign Relations, στο X. «Δεν υπάρχει επιστροφή», πρόσθεσε.

Οι Αρχές προσπάθησαν να καθησυχάσουν κατοίκους και επισκέπτες, δηλώνοντας ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας είναι από τα καλύτερα στον κόσμο, καταρρίπτοντας drones και πυραύλους.

{https://www.youtube.com/watch?v=ubbU-LPKwRI}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθώς το Ιράν εκτόξευσε πλήθος drones και πυραύλων εναντίον των κρατών του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, άνθρωποι στο Ντουμπάι έτρεξαν να κρυφτούν, ενώ άλλοι έμειναν «παγωμένοι» να κοιτάζουν τον ουρανό, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβη.

{https://www.instagram.com/reel/DVWX__RDJzN/}

«Θεέ μου… αυτή είναι η θέα από το μπαλκόνι μου», ακούγεται να λέει η influencer Hofit Golan, σε βίντεο που ανάρτησε και στο οποίο κατέγραψε τον καπνό που υψώθηκε ύστερα από την έκρηξη στο Palm Jumeirah.

«Αυτό είναι μπροστά από το σπίτι μου. Θεέ μου», είπε στους εκατομμύρια ακόλουθούς της.

Πανικός και φόβος

Ο Daniel Holmes, έμπορος που ζει στο Ντουμπάι με πολλούς ακολούθους στο Instagram, είπε ότι ξύπνησε από μια αναχαίτιση πυραύλου.

«Όλοι οι ντόπιοι λένε "μην ανησυχείς, όλα καλά"», έγραψε στα social media. «Εγώ λέω… υπάρχει πραγματικός πόλεμος γύρω μας, Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κάτι τέτοιο».

Το ίδιο συναίσθημα εκφράστηκε σε συνομιλίες σε όλη την πόλη, το μεγαλύτερο εμπορικό και τουριστικό κέντρο της Μέσης Ανατολής: κάποιοι μιλούσαν ανοιχτά για προσωρινή αναχώρηση, ενώ άλλοι επέμεναν ότι το Ντουμπάι και τα ΗΑΕ μπορούν ακόμα να εξασφαλίσουν ασφάλεια και σταθερότητα.

Οι αλλοδαποί αποτελούν περίπου το 90% του πληθυσμού των ΗΑΕ.

Ένας κάτοικος του Ντουμπάι που είχε ζήσει προηγούμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δήλωσε στο Reuters ότι δεν περίμενε ποτέ να ακούσει αναχαιτίσεις drones στα ΗΑΕ:

«Δεν ήμουν ψυχολογικά προετοιμασμένος. Τρομοκρατήθηκα, στην πραγματικότητα κρυβόμουν στο μπάνιο», είπε.

Θυμίζει... lockdown

Την Κυριακή, οι κάτοικοι περιέγραψαν μια πόλη ασυνήθιστα ήσυχη, με δρόμους - που συνήθως είναι γεμάτοι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα - εντυπωσιακά ήσυχους σε ορισμένες περιοχές. Το υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού των ΗΑΕ συνέστησε τηλεργασία για τον ιδιωτικό τομέα έως την Τρίτη.

{https://x.com/strange16892330/status/2028140450939314385?s=20}

Μικρές επιχειρήσεις σε γειτονιές - κουρεία, μικρά καταστήματα και άλλες τοπικές υπηρεσίες - παρέμειναν κλειστές.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά και τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Το Dubai Marine, που συνήθως γεμίζει με γιοτ και σκάφη, είναι ασυνήθιστα ήρεμο.

{https://x.com/nexta_tv/status/2028092795525759244?s=20}

Για πολλούς κατοίκους, η κατάσταση θυμίζει την περίοδο των lockdown.

«Ο καθένας για τον εαυτό του»

Υπάρχουν αναφορές για μεγάλες ουρές στα σούπερ μάρκετ, καθυστερήσεις στις παραδόσεις τροφίμων και ράφια σχεδόν άδεια.

Στα social media, έχει ξεσπάσει καυγάς για τις αγορές «πανικού».

{https://x.com/NavvarSaban/status/2028092230024487115?s=20}

«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! Δεν αφήνετε βασικά είδη για άλλους», έγραψε ένας χρήστης σε φόρουμ για κατοίκους του Ντουμπάι στο Facebook.

«Ο σύζυγός μου ήταν στην ουρά σε ένα τοπικό κατάστημα και το άτομο μπροστά του είχε 15 μπαγκέτες στο καρότσι, και δεν υπήρχε καθόλου κρέας», είπε άλλος.

Ένας τρίτος απάντησε: «Στον πόλεμο δεν υπάρχουν κανόνες. Ο καθένας για τον εαυτό του».

Με πληροφορίες από Reuters