Το σενάριο γράφεται, ο Τζόνι Ντεπ βρίσκεται σε συζητήσεις και η Μάργκοτ Ρόμπι εμπλέκεται ακόμα με το πρότζεκτ.

Ο παραγωγός της σειράς ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής», Τζέρι Μπρουκχάιμερ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι ένα μεγάλο αστέρι του Χόλιγουντ εξακολουθεί συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια της έκτης ταινίας του επιτυχημένου κινηματογραφικού fanchise.

Tα τελευταία οκτώ χρόνια, μετά την κυκλοφορία της πέμπτης ταινίας το 2017, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, υπήρξε πολύ συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει.

Τώρα ο Μπρουκχάιμερ αποκαλύπτει ότι η Μάργκοτ Ρόμπι - η οποία βρισκόταν σε άκαρπες, όπως γνωρίζουμε, συζητήσεις πριν από τρία χρόνια - εξακολουθεί να εμπλέκεται με το πρότζεκτ.

«Εξακολουθεί να εμπλέκεται», επιβεβαιώνει ο παραγωγός, προσθέτοντας ότι ο σεναριογράφος Τεντ Έλιοτ επιστρέφει επίσης στο franchise: «Δούλεψε πάνω σε αυτό, και φέραμε κάποιον άλλο για να συμπληρώσει τα κενά», λέει και διευκρινίζει ότι περιμένουν να οριστικοποιήσουν την πλοκή: «Δουλεύουμε ένα σενάριο. Αν δεν το έχουμε στη σελίδα, δεν θα βγει στην οθόνη» και προσθέτει: «είχαμε δύο σενάρια κάποια στιγμή, το ένα κάπως εγκαταλείφθηκε και πήγαμε με το άλλο», σημειώνει.

Η σειρά ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής» είναι δύσκολο να συνεχιστεί μετά από πέντε ταινίες, παραδέχεται: «Αυτός ο κόσμος είναι τόσο ωραίος και συγκεκριμένος... Απλά πρέπει να βρεις τον σωστό τρόπο για να μπεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρόμπι θα εμφανιστεί οπωσδήποτε στην επόμενη ταινία της σειράς, αλλά μπορεί -ή και όχι- να έχει δίπλα της έναν άλλο ηθοποιό του Χόλιγουντ.





Θα επιστρέψει ο Τζόνι Ντεπ στους Πειρατές Καραϊβικής;

Ο Τζόνι Ντεπ φέρεται επίσης να βρίσκεται σε συζητήσεις για να επαναλάβει τον ρόλο του ως Τζακ Σπάροου.

Σε μια συνέντευξη στο Entertainment Weekly νωρίτερα φέτος, ο Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη του επόμενου κεφαλαίου του μπλοκμπάστερ franchise της Disney προχωρά, με ένα σενάριο να βρίσκεται επί του παρόντος σε ανάπτυξη.

Αφού πρώτα τον έδιωξαν από το franchise κακήν κακώς, λόγω των κατηγοριών ξυλοδαρμού και κακοποίησης της πρώην σύζυγου του Άμπερ Χερντ, μετά την αθώωση του από το δικαστήριο η Disney ρίχνει γέφυρες επικοινωνίας, επιθυμώντας την επιστροφή του Ντεπ. Ο Μπρουκχάιμερ λέει ότι η συμμετοχή του διάσημου ηθοποιού θα εξαρτηθεί τελικά από το πώς είναι γραμμένος ο χαρακτήρας: «Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, νομίζω ότι θα το έκανε» και σημειώνει ότι το σενάριο βελτιώνεται ακόμα.

«Όλα έχουν να κάνουν με αυτό που είναι στη σελίδα, όπως όλοι γνωρίζουμε... Θέλουμε να τα καταφέρουμε. Απλά πρέπει να βρούμε το σωστό σενάριο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά», τονίζει για άλλη μια φορά ο 83χρονος παραγωγός.