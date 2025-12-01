Ο Μιχάλης Κουινέλης, Stavento και Αναστασία, ενώνουν τις φωνές τους για πρώτη φορά!

Ο ταλαντούχος Μιχάλης Κουινέλης Stavento και η μοναδική Αναστασία μπαίνουν μαζί στο στούντιο και τραγουδούν ένα από τα μεγαλύτερα hits της ελληνικής ποπ σκηνής, το «Για σένα που λατρεύω».

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους και μαζί δίνουν νέα πνοή στο κλασικό τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 2014, σε στίχους και μουσική Stavento.

Το τραγούδι, το οποίο αποτελεί εξολοκλήρου δημιούργημα του Μιχάλη Κουινέλη, κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και τη Golden Records με executive producer τον Mike Stathakis.

{https://www.tiktok.com/@imanastasia_official/video/7578229089748782358}

11 χρόνια μετά την πρώτη φορά που το ακούσαμε από τον Μιχάλη Κουινέλη και τη Βιολέττα Νταγκάλου το διάσημο τραγούδι επανέρχεται ανανεωμένο και διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://staventoanastasia.lnk.to/GiaSenaPouLatrevo