Στο νοσοκομείο βρισκόταν η Μαρίνα Σάττι τις τελευταίες ημέρες για αδιευκρίνιστους λόγους. Οι πρώτες δηλώσεις μετά το εξιτήριο.

Εξιτήριο από τη γενική κλινική του νοσοκομείου ΙΑΣΩ πήρε η Μαρίνα Σάττι σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno την περασμένη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, η γνωστή τραγουδίστρια χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο, όπου της έγιναν διάφορες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχει.

Χρειάστηκε να ακυρωθεί η προγραμματισμένη της εμφάνιση στα φετινά MadWalk την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε και η ακύρωση της περιοδείας που θα έκανε στις ΗΠΑ.

Η Μαρίνα Σάττι έκανε διάφορες αναρτήσεις μέσα από το νοσοκομείο, θέλοντας να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της οι οποίοι της έστελναν ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Μεταξύ άλλων, δημοσίευσε μια εικόνα στο κρεβάτι με τον ορό, καθώς και μια φωτογραφία που απεικόνιζε ένα πολυτομικό σύστημα αξονικής τομογραφίας, μέσω του οποίου και εξετάστηκε.

Η ανακοίνωση της Minos EMΙ:

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Τα πρώτα λόγια της Μαρίνα Σάττι:

«Καλά είμαι τώρα. Ήμουν εδώ αρκετές μέρες και οι γιατροί μου είπαν τώρα ότι μπορώ να πάω στο σπίτι μου να συνεχίσω την ανάρρωση. Έχω λίγο δρόμο ακόμα, αλλά από το σπίτι μου, δεν χρειάζεται να νοσηλευτώ άλλο. Σήμερα κανονικά θα φεύγαμε για την Αμερική, για την περιοδεία που δεν θα γίνει. Μου έχουν δώσει πολλές οδηγίες για τον επόμενο καιρό.

Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς, το λέω και συγκινούμαι, που έκαναν τρομερή δουλειά. Δεν φοβήθηκα. Δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια. Μια χαρά είμαι. Και από τον κόσμο δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης. Τους ευχαριστώ όλους πολύ. Αυτή την εβδομάδα θα κάτσουμε να δούμε τις νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες, θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό το ταξίδι».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-demsupfirwcp?integrationId=40599y14juihe6ly}