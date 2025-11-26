Ο Τάσος Ξιαρχό απαντά για την δική του απουσία αλλά και της Μαρίνας Σάττι από τα MadWalk 2025.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε ο γνωστό χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος μεταξύ άλλων, εξέφρασε και την προσωπική του γνώμη σχετικά με την απουσία της Μαρίνας Σάττι από τον θεσμό του MadWalk για το 2025.

Υπενθυμίζεται, πως πριν από λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια, έκανε γνωστό μέσω δημοσίευσής της, πως για λόγους υγείας, θα απέχει από το φετινό πρόγραμμα, ενώ λίγο νωρίτερα, η εταιρία παραγωγής που την εκπροσωπεί είχε εκδώσει και την επίσημη ανακοίνωση.

Με τη σειρά του ο Τάσος Ξιαρχό, επιβεβαίωσε και τη δική του απουσία, εξηγώντας τους λόγους, ενώ φαίνεται να υποστηρίζει την τραγουδίστρια, παρά την πρόσφατη ρήξη που δημιουργήθηκε μεταξύ τους.

Όσα δήλωσε ο Τάσος Ξιαρχό

Έτσι, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, ο χορογράφος, εξήγησε πως ούτε εκείνος ήθελε να παραβρεθεί στα MadWalk:

«Επειδή δεν βολεύω και δεν συμφέρω, η καθαίρεσή μου για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ σημαντική και μπορεί να γίνει μόνο μέσα από λάθη μου. Δεν έχω επιλέξει μόνο εγώ, έχουν επιλέξει και εκείνοι να μην είμαι. Στο Mad που είχε γίνει το συμβάν με τους τράπερ που πλακώθηκαν και ήταν η Τάμτα στη σκηνή….», ανέφερε αρχικά και εξήγησε:

«Με κάλεσαν από το Mad μου μίλησαν άσχημα και ουσιαστικά είπαν να μη λέω πράγματα που δεν ισχύουν».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε και για την απουσία της Μαρίνας Σάττι, την οποία φαίνεται να υποστηρίζει παρά τα όσα είχε δηλώσει σε πρόσφατες δηλώσεις του: «Για να αποχώρησε η Μαρίνα Σάττι από τα Madwalk δεν θα της έκαναν αυτά που ήθελε, που αξίζει να τα έχει. Ό,τι και να έχω μεταξύ τους, ό,τι και να έχει συμβεί, η Μαρίνα Σάττι είναι η Μαρίνα Σάττι. Θα έπρεπε αν ζητήσει κάτι να το έχει. Δυστυχώς, τα events αυτά δεν σε αφήνουν να φύγεις αν δεν πεις ότι είσαι άρρωστος, θα σε κυνηγήσουν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deii57hz5pmh?integrationId=40599y14juihe6ly}