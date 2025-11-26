Η Ναταλία Γερμανού σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Για την πορεία της στην τηλεόραση, την καριέρα της και τον πατέρα της μίλησε η Ναταλία Γερμανού σε συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids».

Η γνωστή παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στην μικρή οθόνη και στις δουλειές που σημάδεψαν την καριέρα της, ενώ μεταξύ άλλων, μίλησε για τον τρόπο που βίωσε την απώλεια του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, αλλά και τα κακεντρεχή σχόλια που δέχεται μέσω των social media.

Όσα αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα της, δήλωσε: «Ήταν τα πάντα για μένα. Όταν έφυγε, ένιωσα σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι από την καρδιά μου. Οι γονείς μου ανησυχούσαν πως θα χαθώ μέσα στη θλίψη. Ήμουν πάντα το κορίτσι του μπαμπά, ενώ η μητέρα μου ήταν πιο αυστηρή και απαιτητική μαζί μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deiqcs1240hl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, σημείωσε πως μετά από τον θάνατο του μπαμπά της, χρειάστηκε να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να το διαχειριστεί: «Απελευθερωμένη, από την έννοια του να λέω τη γνώμη μου και να την υποστηρίζω, το κατάφερα με το «Καλύτερα δε γίνεται», παλαιότερα, μπορεί να θύμωνα με τα ίδια πράγματα, ήθελα να τους ευχαριστώ όλους…», εξήγησε αρχικά και συνέχισε:

«Έκανα έξι χρόνια ψυχανάλυση, το ’99, όταν πέθανε ο Φρέντυ. Ξεκίνησα αμέσως, γιατί μου βγήκε, πέρα από πόνος και τεράστια οδύνη, ένας τεράστιος θυμός προς όλους. Θεωρώ, ότι όποιος κάνει ψυχανάλυση, κάνει το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό του και στους γύρω του... Είναι το πολυτιμότερο δώρο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deiqj3skg3l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ο πόνος μετατράπηκε σε θυμό. Έλεγα στον τότε σύζυγό μου, τον Πέτρο, γιατί ζει κάποιος άλλος και όχι εκείνος; Εκείνος ήταν ο πρώτος που μου είπε πως πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Ήταν καθοριστικός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή αυτό λοιπόν, θυμήθηκε την χρονιά που ξεκίνησε να κάνει τηλεόραση: «Κάνω τηλεόραση από το ’92, έχω σταματήσει, δεν θυμάμαι. Είναι πολλά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να είναι όλα υπέροχα. Έχω κάνει εκπομπές που δεν πήγαν καλά, έχω βρεθεί σε περιβάλλον που ένιωθα ζορισμένη, παρ’ όλα αυτά, το κεφάλι ψηλά…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deiqp62xidd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο μάλιστα, η παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου ή ότι χωρίς εκείνον δεν θα ήμουν πουθενά…. Νομίζουν ότι κάτι τέτοιο θα με πειράξει. Δεν με αγγίζουν όμως. Ξέρω ποιος ήταν και ξέρω ποια είμαι. Ποτέ δεν υπήρξα ντροπή για εκείνον και ούτε θα γίνω».