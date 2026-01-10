Τα πλοία δεν «έπιασαν» το λιμάνι της Μήλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ταλαιπωρία για συνολικά 1641 επιβάτες των πλοίων «Φαιστός Παλάς» και «Κνωσός Παλάς» τα οποία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι της Μήλου.

Σύμφωνα με το ΥΕΝ, το «Φαιστός Παλάς» δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από τον Πειραιά, για Μήλο και Ηράκλειο. Το πλοίο πλέει προς Ηράκλειο με 1002 επιβάτες, 179 αυτοκίνητα, 10 δίκυκλα, 1 λεωφορεία και 112 φορτηγά.

Το πλοίο «Κνωσός Παλάς» επίσης δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου, λόγω καιρικών συνθηκών, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από Ηράκλειο για Μήλο και Πειραιά. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Πειραιά με 639 επιβάτες, 73 αυτοκίνητα, 10 δίκυκλα, 6 λεωφορεία και 85 φορτηγά.