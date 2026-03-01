Αρκετά πλοία άλλαξαν πορεία ή επέστρεψαν, πριν εισέλθουν ή πριν εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο.

Ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης καταγράφεται στον Περσικό και τον Αραβικό Κόλπο, μετά το θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με το Ιράν να κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και να απαντά με μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, στοχεύοντας και λιμάνια της περιοχής.

Το UK Maritime Trade Operations ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές από πλοία που κινούνται στον Περσικό Κόλπο για εκπομπές στον ασύρματο, μέσω των οποίων ιρανικές αρχές δήλωναν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και ότι δεν επιτρέπεται η διέλευση πλοίων. Παρότι δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για κλείσιμο των Στενών, η πληροφορία προκάλεσε αναστάτωση στη ναυτιλία.

Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετώπισαν την απειλή με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Αρκετά πλοία άλλαξαν πορεία ή επέστρεψαν, πριν εισέλθουν ή πριν εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με στοιχεία της Skytek, εκατοντάδες πλοία, μεταξύ τους δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου, φορτηγά πλοία και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, βρίσκονταν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Reuters μετέδωσε ότι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι ανέστειλαν τις διελεύσεις από τα Στενά. Μεγάλοι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων ανακοίνωσαν επίσης την αναστολή των δρομολογίων τους. Η Hapag-Lloyd δήλωσε ότι διακόπτει κάθε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας, ενώ η CMA CGM έδωσε εντολή στα πλοία της που βρίσκονται ή κατευθύνονται στον Περσικό Κόλπο να κινηθούν προς ασφαλή σημεία.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσαν ότι ετοιμάζουν τη «σφοδρότερη» επιχείρηση στην ιστορία τους κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Την Κυριακή αναφέρθηκαν επιθέσεις σε λιμάνια στο Ντουμπάι και στο Ομάν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Ντουμπάι, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συντρίμμια από αναχαίτιση drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε προβλήτα του λιμένα Jebel Ali. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι λιμενικές λειτουργίες ανεστάλησαν. Στο Ομάν, δύο drones φέρονται να έπληξαν εγκαταστάσεις του λιμένα Duqm, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αλλοδαπού εργαζομένου.

Παράλληλα, το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο Skylight δέχθηκε επίθεση κοντά στο λιμάνι Khasab. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το πλοίο, ενώ τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Το πλοίο είχε τεθεί στο παρελθόν υπό αμερικανικές κυρώσεις, όπως και η εταιρεία που το διαχειρίζεται.

Ασφαλιστικές εταιρείες ενημέρωσαν πλοιοκτήτες ότι προχωρούν σε ακυρώσεις συμβολαίων και αυξήσεις ασφαλίστρων για πλοία που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ασφαλιστές πολεμικού κινδύνου υπέβαλαν ειδοποιήσεις ακύρωσης συμβολαίων πριν από την επανέναρξη των αγορών τη Δευτέρα, κίνηση που υπογραμμίζει τη ραγδαία κλιμάκωση της έντασης, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Τα ασφάλιστρα, που μέχρι πρότινος ανέρχονταν περίπου στο 0,25% της αξίας αντικατάστασης ενός πλοίου, αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 50%. Για πλοίο αξίας 100 εκατ. δολαρίων, το κόστος ασφάλισης ανά ταξίδι ενδέχεται να αυξηθεί από 250.000 σε 375.000 δολάρια. Αντίστοιχες αυξήσεις εξετάζονται και για πλοία που προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια.