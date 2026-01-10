Μια επιστολή στελέχους της Χαριλάου Τρικούπη στα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Η στήλη έλαβε και δημοσιεύει επιστολή στελέχους της Χαριλάου Τρικούπη που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του και με την οποία περιγράφει προβλήματα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τη δημοσιεύουμε και όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν η στήλη είναι έτοιμη να φιλοξενήσει -οι υπογραμμίσεις των ονομάτων δικές μας:

Μήπως το περιστέρι που ο απελευθέρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την τελετή ρίψης του Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο έστειλε κάποιο βαθύτερο μήνυμα αρνούμενο να πετάξει κι επιστρέφοντας στον ώμο του προέδρου;

Αν κρίνει κανείς από όσα επακολούθησαν την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Φανάρι μάλλον τα Θεοφάνια στην Κωνσταντινούπολη δεν έφεραν στον Ν. Ανδρουλάκη και μεγάλη τύχη. Μακάρι να του φέρουν Φώτιση.

Διότι καταγράφονται κάποιες παραιτήσεις στελεχών από κρίσιμους τομείς του ΠΑΣΟΚ που προκαλούν έντονες συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:

Το τελευταίο διάστημα κι ενώ το ΠΑΣΟΚ- υποτίθεται- πως συσπειρώνεται για να οδηγηθεί στο Συνέδριο του Μαρτίου, το οποίο στην πράξη θα αποτελέσει και το άνοιγμα της προεκλογικής περιόδου για το Κίνημα, δείχνει να χάνει δυνάμεις και κυρίως την εμπιστοσύνη των στελεχών του προς την ηγεσία του κόμματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα στις οργανώσεις δεν είναι καθόλου καλή και μάλιστα τοπικά στελέχη με επιστολές τους προς τα αρμόδια όργανα δημοσιοποιούν την αποχώρησή τους από αυτά διαφωνώντας με τις επιλογές της ηγετικής ομάδας.

Ο χορός των παραιτήσεων ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα όπου καταγράφεται σειρά αποχωρήσεων από θέσεις ευθύνης. Ο Νίκος Ναούμ, στέλεχος της Θεσσαλονίκης έστειλε επιστολή προς τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Α΄ Θεσσαλονίκης ανακοινώνοντας την παραίτησή του από τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Καλαμαριάς. Στη επιστολή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «παρατηρούνται συμπεριφορές που προτάσσουν το ατομικό συμφέρον έναντι του συλλογικού».

Παράλληλα, παραίτηση από μέλος της Περιφερειακής Ολομέλειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ημαθία και στον Τομέα Αυτοδιοίκησης του κόμματος υπέβαλε ο δημοτικός σύμβουλος Βέροιας Χρήστος Βοργιάδης.

Στη Βόρεια Ελλάδα, επίσης, και ειδικότερα στο Δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής το επί 47 συνεχή χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Λάζαρος Ξυδόπουλος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα!

Μαζική διαμαρτυρία για την κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ και την εικόνα που εκπέμπει δημοσίως υπήρξε και στην Κέρκυρα από 100 στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνυπέγραψαν κείμενο καταγγέλλοντας την «απουσία κάθε ουσιαστικής εσωκομματικής διαβούλευσης» καθώς και «λογικές διορισμού από τα πάνω»...

Εν τω μεταξύ την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε και ο επικεφαλής του συνδυασμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δήμο Τρικκαίων Γιώργος Ηλιάδης. Οι πληροφορίες τον εμφανίζουν να ετοιμάζει ένα διευρυμένο ψηφοδέλτιο για τις δημοτικές εκλογές του 2028 δείχνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπολογίζει στην καθολική υποστήριξή του από το κόμμα στο οποίο ανήκει, το ΠΑΣΟΚ.

Μέσα σ’ όλα αυτά προέκυψε και η παραίτηση από τον Τομέα Υποδομών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ του αντιδημάρχου Αθηναίων Πάρη Χαρλαύτη ο οποίος απέστειλε επιστολή στα αρμόδια όργανα με αιχμές για τον Τομέα Υποδομών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το εν λόγω στέλεχος κάνει λόγο για ένα «τεράστιο, δυσκίνητο σχήμα» στο οποίο τοποθετήθηκαν μέλη χωρίς καμία ουσιαστική επεξεργασία.

Η παραίτηση Χαρλαύτη από τους τομείς του ΠΑΣΟΚ δεν προέκυψε τυχαία. Ήρθε ως συνέπεια εντυπώσεων που πήγαν να δημιουργηθούν παρασκηνιακά για σύμπλευσή του με την ομάδα Ανδρουλάκη στο πλαίσιο ενός άτυπου «προσυνεδριακού διαλόγου» που έλαβε χώρα στο Φανάρι. Κι αυτό επειδή έτυχε τις ίδιες ημέρες που βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται αυστηρά ιδιωτικώς και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων.

Είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υποδέχτηκε το 2026 με καλούς οιωνούς. Το περιστέρι που άφησε από τα χέρια του για να πετάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκε να πάει ψηλά. Αυτή είναι και η εικόνα του κόμματος. Οι χειρισμοί της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ολοένα και περισσότεροι παραδέχονται ότι το κρατούν δεμένο και δεν του επιτρέπουν να απογειωθεί. Εκτός εάν κάποιοι ικανοποιούνται από τις χαμηλές πτήσεις…