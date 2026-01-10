Οι νέες διαδηλώσεις ξέσπασαν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν ότι θα παρέμβει αν σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές.

Την πρόθεση των ΗΠΑ να βοηθήσουν το Ιράν ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2010057966612033802}

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή των προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν περιλαμβάνεται μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «μεγάλο πρόβλημα» καθώς οι αναταραχές κλιμακώνονται, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προειδοποιεί τις αρχές να μην χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία εναντίον διαδηλωτών.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές, με αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας και η δικαστική εξουσία «δε θα δείξουν καμία ανοχή απέναντι στους σαμποτέρ».

Κλιμακώνεται η καταστολή

«Εάν η δυναμική αυτών των μαζικών διαδηλώσεων στους δρόμους διατηρηθεί, η καταστολή θα γίνει πολύ πιο δύσκολη, αν όχι ανεπαρκής», δήλωσε ο Ali Fathollah-Nejad, διευθυντής του Κέντρου για τη Μέση Ανατολή και την Παγκόσμια Τάξη (CMEG) στο Βερολίνο.

«Αυτή η κατάσταση θα ανοίξει τελικά το δρόμο για ρωγμές εντός της ελίτ της εξουσίας και του κατασταλτικού μηχανισμού, καθώς συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να αντιστρέψουν την τάση», είπε.

Ακόμα κι αν οι διαδηλώσεις κατασταλούν, ο Fathollah-Nejad είπε ότι αυτό μπορεί να μην είναι μια μακροπρόθεσμη νίκη για το καθεστώς, «δεδομένης της σοβαρότητας των υποκείμενων παραπόνων, της αδυναμίας και της απροθυμίας του καθεστώτος να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και του μη αναστρέψιμου χάσματος μεταξύ κράτους και κοινωνίας που προκύπτει».

Οι τελευταίες διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ως διαδηλώσεις στα παζάρια της πρωτεύουσας Τεχεράνης για τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό. Η κίνηση των λάτρεις του παζαριού, όπως είναι γνωστοί, ήταν ένα δραστικό μέτρο για μια ομάδα που παραδοσιακά υποστήριζε την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Σε μια περίεργη τροπή της ιστορίας, η μαία της «Ισλαμικής Επανάστασης» του 1979 - με τη συμμαχία της με τον ισλαμιστικό κλήρο - μπορεί τώρα να έγινε ο νεκροθάφτης της», δήλωσε ο Φαθολάχ-Νετζάντ.

Καταδικάζεται η διακοπή των επικοινωνιών

Δύο από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες του Ιράν κατήγγειλαν την επιβολή διακοπής των επικοινωνιών από την ιρανική κυβέρνηση ως ένα από τα «κατάφωρα εργαλεία καταστολής» της για την απόκρυψη της βίας κατά των διαδηλωτών.

«Από τη μία πλευρά, το ιρανικό καθεστώς έχει διακόψει τις οδούς επικοινωνίας εντός της χώρας - το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τα σταθερά τηλέφωνα, διακόπτοντας την ικανότητα των ανθρώπων να επικοινωνούν μεταξύ τους· και από την άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει εντελώς κάθε μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο», ανέφεραν οι Τζαφάρ Παναχί και Μοχάμεντ Ρασούλοφ σε κοινή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Οι δημιουργοί της ταινίας δήλωσαν ότι «ανησυχούν βαθιά» για τη ζωή των συμπολιτών τους, των οικογενειών τους, των φίλων και των συναδέλφων τους που έχουν μείνει «ανυπεράσπιστοι» λόγω της διακοπής ρεύματος.

«Η ιστορία μαρτυρά ότι η σιωπή σήμερα θα έχει θλιβερές συνέπειες στο μέλλον», καταλήγει η δήλωση.

Δεκάδες νεκροί ενώ συνεχίζονται οι συλλήψεις

Η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 2.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι μαρτυρίες από νοσοκομεία. Γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι δεκάδες τραυματίες διαδηλωτές μεταφέρθηκαν για περίθαλψη, αρκετοί εκ των οποίων έφεραν σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμούς, κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 20 άτομα σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πυρά με πραγματικά πυρομαχικά, πέντε εκ των οποίων υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Αυτόπτης μάρτυρας στη δυτική χώρα ανέφερε τηλεφωνικά ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανακοίνωσε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη.

Αντιδιαδήλωση τη Δευτέρα στην Τεχεράνη

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διοργάνωση μεγάλης φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, με στόχο την καταδίκη των «ταραχοποιών».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην ιρανική πρωτεύουσα. Ήδη από την Παρασκευή, ομάδες διαδηλωτών είχαν συγκεντρωθεί σε κινήσεις που εκλήφθηκαν ως αντικινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες με οικονομικά παράπονα, καθώς η νομισματική αξία κατέρρευσε και ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, έχουν πλέον μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία στα 47 χρόνια της ιστορίας της, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους σε μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη τη χώρα για να απαιτήσουν την απομάκρυνση του κυβερνώντος κλήρου.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η ανώτατη αρχή της χώρας, υιοθέτησε σκληρή στάση σε μια φλογερή ομιλία την Παρασκευή και δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις εσωτερικές διαμαρτυρίες ή τις εξωτερικές πιέσεις, μια θέση που πιθανότατα θα οδηγήσει τις δυνάμεις ασφαλείας να επιτεθούν ακόμη πιο βίαια εναντίον των διαδηλωτών, σύμφωνα με αναλυτές.

«Αυτή τη στιγμή, ανησυχούμε πολύ ότι μετά το κλείσιμο του διαδικτύου η βία θα αυξηθεί», δήλωσε ο Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, διευθυντής της οργάνωσης Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News.