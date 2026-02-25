Ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα, σχολιάζει το ΚΚΕ.

«Το μόνο που επιβεβαιώνουν η κοινή δήλωση των υπουργών Ενέργειας και οι εμπορικές συμφωνίες ελληνικών και ξένων εταιρειών που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ, είναι ότι η επιδιωκόμενη μετατροπή της χώρας σε "πύλη εισόδου" του πανάκριβου αμερικάνικου LNG φέρνει νέους κινδύνους για τον λαό, εξαιτίας της εμπλοκής της χώρας με ρόλο "σημαιοφόρου" στον ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία. Αντίθετα, για τους επιχειρηματικούς ομίλους που θα το μεταφέρουν, θα κατασκευάζουν τις υποδομές και θα το εμπορεύονται σε άλλες χώρες, θα σημάνει νέες ευκαιρίες κερδοφορίας» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τις εξελίξεις σχετικά με τον «Κάθετο Διάδρομο» και καταλήγει:

«Την ίδια στιγμή ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως συμβαίνει σήμερα, μετά από τόσες και τόσες υποσχέσεις για "ενεργειακή ασφάλεια" και "μείωση των τιμών" που έχει ακούσει από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και έχουν μία προς μία διαψευσθεί».