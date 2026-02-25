Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εύβοια, όταν ένας 14χρονος πήρε το αυτοκίνητο των γονιών του και έχασε τον έλεγχο του, πέφτοντας πάνω σε δέντρο στην περιοχή της Οινόης στην Βοιωτία στα σύνορα με τον Δήμο Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με το eviaonline, η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο ανήλικος να εκτοξευθεί από το αμάξι και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διασωληνώθηκε καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εν συνεχεία, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωλημένος με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.