«Μάχη» έδωσε η 7η ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό ενός κατσικιού στο Μαρμάρι Εύβοιας.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός κατσικιού σε πολύ δύσβατο σημείο στήθηκε την Τρίτη (24/02) στο Μαρμάρι Εύβοιας με τη συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών της Καρύστου.

Σύμφωνα με το evima.gr, το ζώο είχε εγκλωβιστεί σε απόκρημνη, βραχώδη πλαγιά, σε σημείο με έντονη κλίση και εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση. Η μορφολογία του εδάφους και το σαθρό υπέδαφος καθιστούσαν την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ οποιαδήποτε λανθασμένη κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και εξειδικευμένο κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ. Οι διασώστες προσέγγισαν πεζοί το δύσβατο σημείο, μεταφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και εφαρμόζοντας τεχνικές ορεινής διάσωσης με σχοινιά, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια τόσο του ζώου όσο και του προσωπικού.

Το συμβάν υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την τεχνογνωσία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των πυροσβεστικών δυνάμεων, που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.