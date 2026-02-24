Κοινή δήλωση για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπέγραψαν ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων, υπουργοί Ενέργειας και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Σερβία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπέγραψαν κοινή δήλωση για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην περιοχή.

Από ελληνικής πλευράς, τη δήλωση συνυπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας στον περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό.

Στην κοινή δήλωση δίνεται έμφαση στην ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων και νέων ενεργειακών υποδομών, καθώς και στην άρση κανονιστικών περιορισμών που δυσχεραίνουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου της Ουκρανίας, οι οποίες προτείνεται να ενταχθούν πιο ενεργά στις περιφερειακές αγορές και να λειτουργήσουν ως εμπορικός κόμβος συναλλαγών, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της χώρας.

Η συμφωνία υπεγράφη στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου «Transatlantic Gas Security Summit», που πραγματοποιήθηκε στο Donald J. Trump Institute of Peace στην Ουάσιγκτον, με διοργανωτές τον Λευκό Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC).

Η σύνοδος τελεί υπό τη προεδρία του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλή του NEDC, Doug Burgum, καθώς και του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.