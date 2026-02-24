Το ντοκιμαντέρ των Iron Maiden θα προβληθεί στους κινηματογράφους από τις 7 Μαΐου 2026.

Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν επίσημα το ολοκαίνουργιο ντοκιμαντέρ τους, Burning Ambition.

Το ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί στους κινηματογράφους από τις 7 Μαΐου 2026, σκηνοθέτησε ο Malcolm Venville σε παραγωγή Dominic Freeman.

Περιλαμβάνει εμφανίσεις όχι μόνο όλων των μελών του συγκροτήματος αλλά και του θρυλικού μάνατζέρ τους Rod Smallwood, καθώς και διασημοτήτων και μουσικών όπως οι Χαβιέ Μπαρδέμ και Λαρς Ούρλιχ, που ο καθένας τους μιλάει για την επιρροή των Iron Maiden στη μουσική, τον πολιτισμό και τις γενιές θαυμαστών παγκοσμίως.

Το εξώφυλλο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον Albert «Akirant» Quirantes, δίνει μια πρώτη ματιά του τι αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους.

Οι Iron Maiden δημιουργήθηκαν στο Ανατολικό Λονδίνο το 1975 και εξελίχθηκαν σε ένα από τις πιο επιδραστικές και διαχρονικές μπάντες στον κόσμο. Μέσα σε 50 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει 17 στούντιο άλμπουμ, έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 2.500 συναυλίες σε 64 χώρες.

Το ντοκιμαντέρ κυκλοφορεί ενώ η μπάντα συνεχίζει τη διετή παγκόσμια περιοδεία του Run For Your Lives, η οποία περιελάμβανε μια θριαμβευτική εμφάνιση επιστροφής στο London Stadium, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ξεκίνησαν όλα πριν από πέντε δεκαετίες.