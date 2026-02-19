Ο αετός βρισκόταν τραυματισμένος στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης.

Σε μια απίστευτη διάσωση προχώρησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης το πρωί της Τρίτης,17/2, στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν αετό πάνω σε ένα κομμάτι πάγου κοντά στη γέφυρα George Washington. Όπως φαίνεται, το πτηνό είναι τραυματισμένο, καθώς διακρίνονται αίματα στα φτερά του.

Ένας αστυνομικός πλησιάζει το ζώο και ακούγεται να λέει «όλα είναι εντάξει, φίλε, όλα είναι εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλά, νομίζω ότι είμαστε εντάξει», την ώρα που τοποθετεί ένα ραβδί με σχοινί γύρω από το λαιμό του πουλιού.

Τη στιγμή που το σκάφος έφτασε κοντά στον τραυματισμένο αετό, ο αστυνομικός τον κάλυψε με έναν μουσαμά και τον ανέβασε προσεκτικά στο σκάφος. Έπειτα, τον τύλιξε με μια δεύτερη κουβέρτα και τον τοποθέτησε με προσοχή μέσα σε κλουβί μεταφοράς.

Μετά την αποβίβαση, το πτηνό διακομίστηκε σε καταφύγιο άγριας ζωής στο Νιου Τζέρσεϊ για την απαραίτητη φροντίδα.