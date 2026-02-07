Το ελάφι είχε εγκλωβιστεί πάνω στον πάγο, εξαντλημένο και εκτεθειμένο στο ψύχος.

Συγκινητικό βίντεο δείχνει τη διάσωση ενός ελαφιού που εντοπίστηκε να παλεύει απεγνωσμένα στην παγωμένη επιφάνεια της λίμνης Λουν στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Το ελάφι είχε εγκλωβιστεί πάνω στον πάγο, εξαντλημένο και εκτεθειμένο στο ψύχος. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τη δύσκολη κατάσταση ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, κινητοποιώντας μια επιχείρηση διάσωσης που απαιτούσε ψυχραιμία, ταχύτητα και προσεκτικούς χειρισμούς.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο με ειδικό εξοπλισμό, σχοινιά και σωσίβια, γνωρίζοντας ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο το ζώο όσο και τους ίδιους. Προσεγγίζοντας αργά πάνω στον πάγο, κατάφεραν να ασφαλίσουν το ελάφι και να το τραβήξουν σταδιακά προς την όχθη, αποφεύγοντας να σπάσει η παγωμένη επιφάνεια. Το ζώο, εμφανώς φοβισμένο αλλά συνεργάσιμο, αφέθηκε τελικά σε στεριά, όπου δέχθηκε τις πρώτες φροντίδες.

Μετά από έλεγχο από κτηνίατρο, διαπιστώθηκε ότι το ελάφι δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, παρά μόνο εξάντληση και ελαφρά υποθερμία. Αφού ανέκτησε δυνάμεις, απελευθερώθηκε με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον, μακριά από την επικίνδυνη λίμνη.

{https://www.tiktok.com/@abcnews/video/7603693778930568478}