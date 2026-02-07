Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν καλές, είπε ο Τραμπ μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι η Τεχεράνη θέλει «απεγνωσμένα» να καταλήξει σε συμφωνία για τα πυρηνικά.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται ότι θέλει απεγνωσμένα να κάνει μια συμφωνία. Πρέπει να δούμε τι θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι το Ιράν φαίνεται ότι θέλει απεγνωσμένα να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στο Ιράν, και θα φτάσει πολύ σύντομα. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος. Υπενθυμίζεται ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία που ήταν παρούσα στις συνομιλίες στο Ομάν, που έγιναν την Παρασκευή, βρέθηκε ο Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Όπως έχει αναφέρει νωρίτερα το CNN, οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συζητήσεις καθώς υπήρξε ένα αποτέλεσμα που θεωρείται επιφυλακτικά θετικό και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με πηγή.

Ιράν: Καλή αρχή

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν ήταν «μια καλή αρχή» και ότι υπήρχε «συναίνεση» και πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μετά από μια μακρά περίοδο χωρίς διάλογο, μεταφέρθηκαν οι απόψεις μας και εκφράστηκαν οι ανησυχίες μας. Τα συμφέροντά μας, τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και όλα τα ζητήματα που έπρεπε να τεθούν παρουσιάστηκαν σε πολύ θετική ατμόσφαιρα και ακούστηκαν και οι απόψεις της άλλης πλευράς», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Ήταν μια καλή αρχή, αλλά η συνέχισή της εξαρτάται από τις διαβουλεύσεις στις αντίστοιχες πρωτεύουσές μας και από την απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι, συναντήθηκε την Παρασκευή με Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν στο X. Το υπουργείο ανέφερε ότι ο αλ-Μπουσάιντι είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Αραγτσί και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

«Οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία τους, υπό το πρίσμα της αποφασιστικότητας των μερών να διασφαλίσουν την επιτυχία τους στην επίτευξη βιώσιμης ασφάλειας και σταθερότητας», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.